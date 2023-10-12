不是老師！工程師聯誼、結婚「鎖定行業」變了 網曝原因

不少人到了適婚年齡，若還沒有對象會選擇聯誼或相親。一名網友表示，身邊有幾位工程師朋友最近發喜帖給他，新娘的職業都是銀行業，且都是在公司舉辦的聯誼相識的，於是想問問，「銀行員已經超越老師成為工程師首選了嗎？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他身邊有幾位在聯發科工作的工程師朋友，最近收到幾張喜帖發現新娘的職業都是銀行業，且都是在公司舉辦的聯誼認識的，令他不禁好奇，「聯發科都愛找銀行業聯誼？」及銀行員是否已成為工程師首選，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「行員就穩定上下班，不會亂跑呀，而且比較多單純妹，大學畢業就進銀行薪資也比一般工作高，聽起來又不錯，一待就好幾年，就算換工作也是換銀行」、「聽起來比老師讚啊，至少跟人比較有互動」、「絲襪就贏了」、「因為銀行會挑長相啦，一切都是看外表…而且有財務背景也可以幫忙理財很方便…」、「答案是為了理財，因為老師幾乎都是理財白癡」、「銀行年終不錯吧，是贏老師的」、「房貸利率、存款利率」。

有網友則分享經驗，「我之前跑到銀行修電腦，真的滿多銀行櫃員老公都是工程師」、「目前看過賺最多的是夫妻都是工程師女方外表也中上。老師跟行員坦白講其次，家庭年收入八百萬，買房跟喝水一樣，行員就比一般上班族好，然後比較不擔心公司會倒，空姐的話就算了，除非溫柔體貼，會眼高於頂的，以後會很累」。