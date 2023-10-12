快訊

北極羽賽／40分鐘過關 戴資穎8強就位

台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶

30秒悄悄話講什麼？侯友宜親曝：韓國瑜直白吐「1句話」

不是老師！工程師聯誼、結婚「鎖定行業」變了 網曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

不少人到了適婚年齡，若還沒有對象會選擇聯誼或相親。一名網友表示，身邊有幾位工程師朋友最近發喜帖給他，新娘的職業都是銀行業，且都是在公司舉辦的聯誼相識的，於是想問問，「銀行員已經超越老師成為工程師首選了嗎？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他身邊有幾位在聯發科工作的工程師朋友，最近收到幾張喜帖發現新娘的職業都是銀行業，且都是在公司舉辦的聯誼認識的，令他不禁好奇，「聯發科都愛找銀行業聯誼？」及銀行員是否已成為工程師首選，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「行員就穩定上下班，不會亂跑呀，而且比較多單純妹，大學畢業就進銀行薪資也比一般工作高，聽起來又不錯，一待就好幾年，就算換工作也是換銀行」、「聽起來比老師讚啊，至少跟人比較有互動」、「絲襪就贏了」、「因為銀行會挑長相啦，一切都是看外表…而且有財務背景也可以幫忙理財很方便…」、「答案是為了理財，因為老師幾乎都是理財白癡」、「銀行年終不錯吧，是贏老師的」、「房貸利率、存款利率」。

有網友則分享經驗，「我之前跑到銀行修電腦，真的滿多銀行櫃員老公都是工程師」、「目前看過賺最多的是夫妻都是工程師女方外表也中上。老師跟行員坦白講其次，家庭年收入八百萬，買房跟喝水一樣，行員就比一般上班族好，然後比較不擔心公司會倒，空姐的話就算了，除非溫柔體貼，會眼高於頂的，以後會很累」。

聯誼 結婚 工程師

延伸閱讀

不看外表！頂大工程師徵婚「開2條件」網罵爆：難怪單身

科技大廠工程師曖昧公司人妻 付66萬和解又被討百萬違約金

她當代理教師想考研究所 工程師男友嗆打工仔「不適合結婚」

宅宅結婚靠「撿回收」？他嘆刻板印象重 同行曝工程師心態

相關新聞

不是老師！工程師聯誼、結婚「鎖定行業」變了 網曝原因

不少人到了適婚年齡，若還沒有對象會選擇聯誼或相親。一名網友表示，身邊有幾位工程師朋友最近發喜帖給他，新娘的職業都是銀行業，且都是在公司舉辦的聯誼相識的，於是想問問，「銀行員已經超越老師成為工程師首選了嗎？」。

他嘆花200元買鹹酥雞吃不飽 內行人曝「CP值最高」點法

近年物價瘋漲，不少民眾對日常吃穿用度的價格調升都相當有感。近日有網友抱怨，因為家附近開了新的鹹酥雞店，所以打算久違地買來當晚餐，不料花了200元還是吃不飽，讓他不禁感嘆「只能吃個寂寞」，貼文一出便引起許多網友認同，還有人分享鹹酥雞若要吃飽該怎麼點才划算。

公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

統一發票7、8月獎號於上月月底開出，又多出幾位爽中千萬的幸運兒，也有人拖延至今尚未對獎，近日有網友心血來潮將公司堆放的發票拿對獎，意外中了1萬元，內心驚喜又猶豫該不該與同事分享。

她坐普通座位被孕婦要求讓位 網：是道德綁架吧

有心的脅迫讓任何人都無法接受。一位女網友日前搭捷運坐在普通座位上滑手機，卻被一位剛上車的孕婦要求讓位，她因坐的是普通座位，所以沒有理會孕婦的要求。不知何原因，孕婦在車廂突然晃動下跌倒，卻指著她破口大罵，「一定要等到我都摔倒，妳才想假裝有良心嗎」？

她赴日旅遊去程機票買1月1日急求救 過來人曝攻略：喜歡這時間去

日本是不少國人選擇的出遊目的地，但旅遊行程的規劃也是一門學問。一名女網友在網上求救，表示訂購的機票去程時間為1月1日，事後才得知恰逢日本人的過年，因此詢問機票是否該改票。文章一出，引來網友們提供建議，另有過來人分享經驗，直言「蠻喜歡這時間去的」。...

女分享美式賣場甜點大讚紮實 網：每次去美國爆吃

有位女網友在臉書社群平台貼出一張甜點的照片，並貼文表示，今天去美式賣場採買時看到這個甜點，心動之下買回家一試，口感果然真的很紮實。有網友看到貼圖後，馬上回應說，「這個就是我每次去美國爆吃的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。