公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

統一發票7、8月獎號於上月月底開出，又多出幾位爽中千萬的幸運兒，也有人拖延至今尚未對獎，近日有網友心血來潮將公司堆放的發票拿對獎，意外中了1萬元，內心驚喜又猶豫該不該與同事分享。

原PO表示在臉書社團「匿名公社」發文求助，指出公司有一堆發票沒人處理，他一時心血來潮就將7、8月份的發票挑出來對獎，沒想到其中一張對中6碼，可以獲得1萬元獎金，頓時猶豫要不要跟同事說。為避免眾人誤會是打有統編、無法兌獎的發票，還特別聲明「發票上沒統編」。

對此，多數人都直接拒絕公布「不能說」、「不會講」、「說了要幹嘛」、「默默的領就好幹嘛說」、「是我不會講，但會捐一半給育幼院」、「我不會說，放了一堆沒人要去對，自己有空去對中了為什麼要說？大不了花部份小額買零食請同事吃」、「低調就好」、「如果公司那一筆發票是沒有人知道的就暗槓吧，當作是自己辛苦兌獎的酬勞」。

有些人則表示還是會與同事分享，「會啊！請同事喝飲料」、「六碼1萬元，其實不多，可以幫大家加菜，沒必要私吞」、「公司裡大家放的發票不是私人發票，還是會據實告知看大家想怎麼使用」、「公司的發票，如果沒打統編能換獎，要說吧！當公基金或大家討論」、「福氣是大家的，我覺得還是當下午茶基金好」。

網友也質疑公司發票是否能自由處置，「公司的能獨吞？」、「你公司的發票能對獎？」、「也才10000，沒必要為這點小錢冒這個風險，不值得」、「那是公司財產，你拿走的話，是屬於偷竊」，還有人並警告原PO「這種佔別人便宜的事千萬不要做，你佔這便宜，也會從別地方賠回去的」。