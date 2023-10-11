她赴日旅遊去程機票買1月1日急求救 過來人曝攻略：喜歡這時間去

日本是不少國人選擇的出遊目的地，但旅遊行程的規劃也是一門學問。一名女網友在網上求救，表示訂購的機票去程時間為1月1日，事後才得知恰逢日本人的過年，因此詢問機票是否該改票。文章一出，引來網友們提供建議，另有過來人分享經驗，直言「蠻喜歡這時間去的」。

一名女網友在Dcard發文，表示將赴日本旅遊，訂了去程時間為1月1日、返程時間為1月7日的機票。事後瀏覽網路消息才得知元旦是日本人的過年，很多店家都不會營業，「甚至聽說有些店家會一路關到1月7日，真的是要昏倒」。原PO因此發文求救，詢問是否該衝一波，或是要花錢把機票時間改晚一周。

對此，有網友提供建議，「1月1日雖然日本很多店沒開，但基本上1月2日就都會開了，想購物買衣服，這時間點的折扣非常多」、「1月1日寺廟神社一定有，但商店街有些開有些不開，百貨幾乎不開，餐廳也很多不開。1月2日才會正常，但日本新年大折扣，百貨伴手禮什麼的人都會非常多」。但也有網友建議「如果時間彈性建議改」。

另有過來人分享經驗，表示「我今年也是你這時間去的，其實大部分的店還是會開只有前面一兩天沒開，你可以選擇安排前兩天去一些廟宇跟著他們的氣氛一起參拜或是景點參觀，這些地方一定會有攤販，有的店則是比較早休息」、「整體來說除了迪士尼，人也不算多，算是蠻不錯的選擇，我蠻喜歡這時間去的」。

根據klook網站資料，12月31日是日本人的除夕，1月1日是初一，不少店家會在這兩天休息。而1月1日當天，日本民眾會前往神社參拜，若前往觀光可能會遇到人海。另，維基百科資料顯示，多數商店會在1月4日恢復營業。