女分享美式賣場甜點大讚紮實 網：每次去美國爆吃

有位女網友在臉書社群平台貼出一張甜點的照片，並貼文表示，今天去美式賣場採買時看到這個甜點，心動之下買回家一試，口感果然真的很紮實。有網友看到貼圖後，馬上回應說，「這個就是我每次去美國爆吃的」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張賣場中冰櫃放滿布丁的照片，並且文字敘述「今天看到這個，結果口感真得很紮實」。從照片所見冰櫃中販售的是焦糖奶油布丁，目測大概是八吋大小，從賣場產品照片可看出不是很厚，但濃郁的焦糖填滿整個布丁，就是吸睛。

多數品嘗過的網友們看到照片後，紛紛留言回應表示，「很綿，一吃就知道是用雞蛋+牛奶做的，不是統一布丁的QQ口感，是真的布丁味，很濃郁，好吃」、「很紮實，大人口感的布丁，做的蠻棒的，不雷，蠻推的」、「甜點還是要有點甜才有幸福感，小小一片就蠻滿足的」、「很像濃郁的烤布蕾」、「真的，甜的剛剛好」，有人說，「感覺好吃。可是只有我覺得這價格太貴嗎」。

更多網友在問，「好心動」、「台中有嗎，想試試看」、「高雄好市多有賣嗎」，也有人開始分享其它吃法，「想買，怕吃不完」、「吃不完，我想拿去冷凍當冰棒吃」、「打成泥哦」，也有人覺得太甜，「親戚有買來請大家吃，個人是微糖派，覺得爆甜的，再來小孩也不賞臉，喜愛滑嫩的，而這款口感濕潤紮實像蛋糕」、「個人覺得好市多的甜點都太甜了」。

有位網友熱心貼文回應分析說，「我猜是水浴法的布丁（烤盤上加水烤），很綿，我覺得好吃，不是統一布丁QQ的那一種」，也有人歪樓補充「旁邊泡芙好吃唷」。