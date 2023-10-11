快訊

古惑仔包圍派出所？20多人攜「討債字牌」圍聚喊叫 高雄警動員驅離

涉詐領公款…高虹安出庭不認罪 檢形容貪汙案：助理費不是助理的

苦熬800個交易日！美債這波熊市比達康、海嘯沉淪期還長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女分享美式賣場甜點大讚紮實 網：每次去美國爆吃

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在臉書社群平台貼出一張甜點的照片，並貼文表示，今天去美式賣場採買時看到這個甜點，心動之下買回家一試，口感果然真的很紮實。圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」
女網友在臉書社群平台貼出一張甜點的照片，並貼文表示，今天去美式賣場採買時看到這個甜點，心動之下買回家一試，口感果然真的很紮實。圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

有位女網友在臉書社群平台貼出一張甜點的照片，並貼文表示，今天去美式賣場採買時看到這個甜點，心動之下買回家一試，口感果然真的很紮實。有網友看到貼圖後，馬上回應說，「這個就是我每次去美國爆吃的」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張賣場中冰櫃放滿布丁的照片，並且文字敘述「今天看到這個，結果口感真得很紮實」。從照片所見冰櫃中販售的是焦糖奶油布丁，目測大概是八吋大小，從賣場產品照片可看出不是很厚，但濃郁的焦糖填滿整個布丁，就是吸睛。

多數品嘗過的網友們看到照片後，紛紛留言回應表示，「很綿，一吃就知道是用雞蛋+牛奶做的，不是統一布丁的QQ口感，是真的布丁味，很濃郁，好吃」、「很紮實，大人口感的布丁，做的蠻棒的，不雷，蠻推的」、「甜點還是要有點甜才有幸福感，小小一片就蠻滿足的」、「很像濃郁的烤布蕾」、「真的，甜的剛剛好」，有人說，「感覺好吃。可是只有我覺得這價格太貴嗎」。

更多網友在問，「好心動」、「台中有嗎，想試試看」、「高雄好市多有賣嗎」，也有人開始分享其它吃法，「想買，怕吃不完」、「吃不完，我想拿去冷凍當冰棒吃」、「打成泥哦」，也有人覺得太甜，「親戚有買來請大家吃，個人是微糖派，覺得爆甜的，再來小孩也不賞臉，喜愛滑嫩的，而這款口感濕潤紮實像蛋糕」、「個人覺得好市多的甜點都太甜了」。

有位網友熱心貼文回應分析說，「我猜是水浴法的布丁（烤盤上加水烤），很綿，我覺得好吃，不是統一布丁QQ的那一種」，也有人歪樓補充「旁邊泡芙好吃唷」。

相關新聞

女分享美式賣場甜點大讚紮實 網：每次去美國爆吃

有位女網友在臉書社群平台貼出一張甜點的照片，並貼文表示，今天去美式賣場採買時看到這個甜點，心動之下買回家一試，口感果然真的很紮實。有網友看到貼圖後，馬上回應說，「這個就是我每次去美國爆吃的」。

男繼承早逝父家產竟被罵啃老 網回應歪樓：衣服應該自己洗

一位24歲在國營事業上班的男網友，日前突然被同事罵「啃老族」，讓他丈二金剛摸不著頭腦，不知「啃老」何來。由於自己繼承家中的財產比較早，所以生活花費相較一般人比較寬裕，每周也都回家，難道這就是啃老族嗎？他於是在社群平台貼文問大家，自己是個啃老族嗎？

台灣師傅裝冷氣「超驚險過程」紅到國外！網笑：另類的讓世界看到台灣？

台灣地狹人稠，因此許多人居住在公寓大樓裡，若要添購大型家電必須爬上多層樓層才能運送到家。一名擁有逾550萬位粉絲的IG網紅beaverart.engineer1就曾分享過一段台灣工人替住戶安裝分離式冷氣外機的影片，除了引發廣大關注，也被PTT鄉民轉發，笑說「這是不是另類的讓世界看到台灣？」。

火鍋店冰淇淋杓總髒兮兮不敢挖？她好心做一事遭勸：小心被告

火鍋店常會準備冰淇淋櫃作為餐後甜點，也藉此提高CP值吸引顧客來店用餐。但有女客注意到火鍋店放挖杓的器具不常換水，水上總會飄著冰淇淋泡沫，讓她想吃又糾結衛生問題，忍不住哀嘆「為何不能有乾淨的器具放杓子」。

都市傳說…捷運車廂驚見「雨傘鬼」看不見臉 網喊：拜託不要打擾她

台北捷運每天上下班顛峰時間，人潮擁擠。日前有一名網友發文表示，在捷運車廂中看見有一位女乘客，將雨傘半開遮蓋住上半身，只露出腰部以下部份，站在車廂出入口，妨礙其它乘客上下車，引發網友熱議，意外掀論戰。

水療池溫度標示飆高快沸騰了 網笑：這一池都是「熟客」

有名網友在「路上觀察學院」PO出一張標示各式水療池的溫擷自臉書社團「路上觀察學院」度照，發現高溫池竟高達99.9度將近沸騰，並質疑：「確定不是火鍋池」，讓網友笑翻：「可以去那池交朋友 反正裡面都熟人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。