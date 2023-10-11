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男繼承早逝父家產竟被罵啃老 網回應歪樓：衣服應該自己洗

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男網友日前突然被同事罵「啃老族」，讓他丈二金剛摸不到頭腦，不知「啃老」何來。新聞示意圖／ingimage
一位男網友日前突然被同事罵「啃老族」，讓他丈二金剛摸不到頭腦，不知「啃老」何來。新聞示意圖／ingimage

一位24歲在國營事業上班的男網友，日前突然被同事罵「啃老族」，讓他丈二金剛摸不著頭腦，不知「啃老」何來。由於自己繼承家中的財產比較早，所以生活花費相較一般人比較寬裕，每周也都回家，難道這就是啃老族嗎？他於是在社群平台貼文問大家，自己是個啃老族嗎？

原po在Dcard貼文表示，因為父親過世的比較早，所以很早就繼承家中財產，名下有一棟房子跟一塊地，都在收租金，當然還有現金，生活上相較一般人寬裕許多。家中留有母親一人，家中的轎車也是原po在使用，因此假日都會開車回家，在家裡吃，有時也會拿衣服回家洗。原po自己有固定工作也沒成家，所以名下房子跟地的租金都給母親收用，讓她有餘錢可以過下半輩子。

原po自覺，他跟母親之間像是合作關係，她也不會把收租來的錢全花完，會幫原po存些起來，未來買房用。另外，父親家族也給了母親一棟房子跟一塊土地（店面），也是在收租。原po心想難道因為這樣，就是「很不孝，是個啃老族嗎？」

一些人重點放在洗衣服，建議原po「衣服帶回家洗，覺得不太行，其他都還好」、「有在上班就不算啃老，但拜託24歲，衣服自己洗好嗎」，針對啃老話題，有人覺得「又不是沒有上班，吃家中老本」、「有上班哪裡啃老，不要理他，他只是嫉妒你」、「家裡有錢叫繼承，沒錢才是啃老」、「不是呀，就算是啃老族好了，關那位同事什麼事嗎」、「富二代田橋仔跟啃老族的區別，你同事居然搞不清楚」。

更多人提醒原po「財不露白，不要讓別人知道你的狀況吧」、「不要把家裡的狀況都跟同事說的太清楚，小心有人謀財害命」、「真的，怕詐騙」，有人還舉出朋友的案例，「他都靠家產留下的地收租，租給7-11之類的店，然後他有買基金，配息最高10萬，目前還有8萬，接下來他為了友誼，賣掉幾百張的銀行股，去買他朋友看好的股票，結果保守賠500多萬」。

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