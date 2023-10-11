火鍋店冰淇淋杓總髒兮兮不敢挖？她好心做一事遭勸：小心被告
火鍋店常會準備冰淇淋櫃作為餐後甜點，也藉此提高CP值吸引顧客來店用餐。但有女客注意到火鍋店放挖杓的器具不常換水，水上總會飄著冰淇淋泡沫，讓她想吃又糾結衛生問題，忍不住哀嘆「為何不能有乾淨的器具放杓子」。
原PO在臉書社團「爆怨公社」指出，很多火鍋店用來清洗冰淇淋挖杓的水更換頻率不高，也很少看到使用流動水清洗的店家，導致她每次看到水面飄浮著冰淇淋泡沫時，都會因為衛生問題猶豫要不要吃、要不要找服務生換水，或是自己拿杓子去洗洗算了。
最後原PO表示自己為了吃還是選擇自己洗挖杓，再通知服務生換水，但也疑惑是否只有自己這麼龜毛。
發文引來熱議，吃與不吃各有擁護者，「那是訓練腸胃用的」、「之前看過覺得也滿不衛生的」、「的確會降低吃冰的欲望，但如果有很想吃的口味，還是會用」、「都出去外面吃了還在乎這些！要是讓你去廚房看看不就奪門而出」、「餐廳冰淇淋挖勺是小兒科，被你看到罷了，你沒看到的才是大問題」、「外食就不用想太多了，你沒看到的會嚇死」、「沒流動的水看起來真的很噁心」、「那個換不完啦，除非是流動的，不然換好下一個挖 馬上又變那樣的」。
有網友則認為「餐點售價決定服務品質」、「流動水、開關冰箱流失的溫度、冰淇淋，都是成本餒～價格決定一切啊，換了流動的、再換個這個換個那個…價格一位貴50」，也有店員無奈發言「我們店就是流動的水，但是卻常常有客人把他關掉，理由是不要浪費水，他都不覺得會很髒嗎」。
不過有人警告原PO「不管杓子和水髒不髒，都不要自己洗」， 否有有被告的風險在，並舉出過去有人為超商茶葉蛋鍋加水結果被告為例，表示「先不問原先有多不乾淨，但在你動手清潔或換水後，出了問題找的是你而不是店家，所以最好的辦法就是反應給店家，請他們清洗跟換水」。
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