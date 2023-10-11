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水療池溫度標示飆高快沸騰了 網笑：這一池都是「熟客」

聯合新聞網／ 綜合報導

進入秋冬季節，許多游泳池旁附設的水療池也相當受到歡迎。但有名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張標示各式水療池的溫度照，發現高溫池竟高達99.9度將近沸騰，並質疑：「確定不是火鍋池」，讓網友笑稱「可以去那池交朋友，反正裡面都熟人」。

圖中畫面顯示：「水療池33度、健身池34.2度、按摩池33.7度、高溫池99.9度、冰水池14.2度」。其中高溫池似乎標示有誤，顯示的是99.9度。

台南一家飯店的水療高溫池似乎標示有誤，顯示的是99.9度。擷自臉書社團「路上觀察學院」
台南一家飯店的水療高溫池似乎標示有誤，顯示的是99.9度。擷自臉書社團「路上觀察學院

網友紛紛在原PO文下方留言：「高溫池的溫度有點可怕啊！」有名網友笑翻表示：「可以去那池交朋友，反正裡面都熟人」，幽默話語引來1475人按讚，還有人開玩笑說：「男生下去就是煮蛋了」、「要當成熟的大人才能泡」、「高溫池是人生終點站吧？」，也有許多網友討論起，這鍋火鍋該加什麼料。

有網友回應，也有看到一樣的畫面，該處似乎是在台南飯店內的水療池。

台南

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