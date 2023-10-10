快訊

郭台銘致詞稱已連署50、60萬份 事後又改口「沒講過這句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕人不愛？他指「這類店」變阿北聚集地 網羨：人生勝利組

聯合新聞網／ 綜合報導
閒暇時除了逛街、看電影，對於老一輩的人來說，似乎還有另一選項。情境示意圖。聯合報系資料照
閒暇時除了逛街、看電影，對於老一輩的人來說，似乎還有另一選項。情境示意圖。聯合報系資料照

閒暇時除了逛街、看電影，對於老一輩的人來說，似乎還有另一選項。有民眾近期分享在路上看到的景象，稱租書店只有阿北會去。文章一出，引來網友認同「我家這邊的也全都是阿北」，也有人吐心聲直呼「我眼中的人生勝利組」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見租書店外坐著三名較為年長的男子，一人捧著一本書專注閱讀，讓原PO感嘆道「會去租書店看書的，都變成阿北了」。

對此，有網友認同表示「真的耶，我家這邊的也全都是阿北」、「大概十幾年前就已經是這樣了」。也有人打趣說「愛看書的阿北不會變壞！」、「從7歲看到70歲」、「童心不老」、「每個阿伯都有一個浪漫情人夢」。

有網友則分析表示「年輕人跟中年人都是看手機、網路的」、「現在電子書比較方便」、「現在還比較好存活的就是跟網咖或複合式飲料店一起開的吧」。另有人感嘆租書店是「時代的眼淚」，「我好想去租書店啊！問題是找不到啊」、「我是年輕人也想租漫畫呀，問題是租書店都關了」、「實體書才是王道啊，可惜現在這種店真的難找，家裡附近一間間的倒」、「人生第一次路過的時候，發誓長大後要賺錢把所有漫畫看爛，現在長大了卻沒時間、也很難找到店家了，這些阿伯就是我眼中的人生勝利組」。

有網友分享租書店外的景象，表示「會去租書店看書的，都變成阿北了」。圖取自路上觀察學院
有網友分享租書店外的景象，表示「會去租書店看書的，都變成阿北了」。圖取自路上觀察學院

人生勝利組 電子書 電影

相關新聞

年輕人不愛？他指「這類店」變阿北聚集地 網羨：人生勝利組

閒暇時除了逛街、看電影，對於老一輩的人來說，似乎還有另一選項。有民眾近期分享在路上看到的景象，稱租書店只有阿北會去。文章一出，引來網友認同「我家這邊的也全都是阿北」，也有人吐心聲直呼「我眼中的人生勝利組」。...

明年補班僅1天 這類人嘆「吃虧」：想到就不爽

不少民眾抱怨今年「超多補班日」，因此政院拍板，明年春節僅一天需要補班，其他連假無需調整。有網友發文抱怨，應該要保留連假補班制，才方便有小孩的家庭規劃行程，貼文一出，引起眾人熱議。

怕拒單？他送殯儀館被連問三次「可以嗎」 過來人指：送一次衰半年

現代人多認為外送方便省時，不過某些訂單卻讓部分外送員忍不住拒絕。近日，有名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，自己某次只是向客人確認送餐地點是否為殯儀館，但對方可能已被拒單多次，竟連傳三次「可以嗎？」，讓他笑稱「是有多怕被拒送？」

教育部少子化廣告惹議 網友翻出「前傳二部曲」：2年前買遊戲機就被瞪

教育部「0-6歲國家一起養」宣傳廣告，遭批評內容涉及歧視，昨（8）日火速下架影片，今天教育部長潘文忠更發文二度致歉。不過，有網友發現2年前教育部也拍過類似廣告，老公想買遊戲機、玩機器人，卻被老婆臭臉怒瞪。

「拿餐廳碗餵食寵物」遭批沒衛生 情侶不滿被投訴店外堵人

許多非寵物友善的餐廳，都會禁止讓民眾將寵物帶進店內，以免造成衛生安全上的疑慮。一名女網友分享，她在餐廳遇到一對帶狗狗一起吃飯的情侶，居然直接用店家的碗餵食家犬，讓她覺得超沒衛生，直罵「很扯」。

他見公廁這款垃圾桶暴怒「很賭爛」 引網共鳴：打掃超不方便

台灣許多觀光景點都設有公共廁所，提供民眾使用。日前，有網友在Dcard上表示，台灣有許多廁所都使用旋轉門式垃圾桶，害他每次都要擔心丟垃圾時，會不慎摸到別人的衛生紙，讓他忍不住怒轟「真的每次在外面上廁所，看到這種垃圾桶就很賭爛」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。