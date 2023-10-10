年輕人不愛？他指「這類店」變阿北聚集地 網羨：人生勝利組

閒暇時除了逛街、看電影，對於老一輩的人來說，似乎還有另一選項。有民眾近期分享在路上看到的景象，稱租書店只有阿北會去。文章一出，引來網友認同「我家這邊的也全都是阿北」，也有人吐心聲直呼「我眼中的人生勝利組」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見租書店外坐著三名較為年長的男子，一人捧著一本書專注閱讀，讓原PO感嘆道「會去租書店看書的，都變成阿北了」。

對此，有網友認同表示「真的耶，我家這邊的也全都是阿北」、「大概十幾年前就已經是這樣了」。也有人打趣說「愛看書的阿北不會變壞！」、「從7歲看到70歲」、「童心不老」、「每個阿伯都有一個浪漫情人夢」。

有網友則分析表示「年輕人跟中年人都是看手機、網路的」、「現在電子書比較方便」、「現在還比較好存活的就是跟網咖或複合式飲料店一起開的吧」。另有人感嘆租書店是「時代的眼淚」，「我好想去租書店啊！問題是找不到啊」、「我是年輕人也想租漫畫呀，問題是租書店都關了」、「實體書才是王道啊，可惜現在這種店真的難找，家裡附近一間間的倒」、「人生第一次路過的時候，發誓長大後要賺錢把所有漫畫看爛，現在長大了卻沒時間、也很難找到店家了，這些阿伯就是我眼中的人生勝利組」。