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明年補班僅1天 這類人嘆「吃虧」：想到就不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
連假出遊潮示意圖。記者葉信菉攝影／報系資料照
連假出遊潮示意圖。記者葉信菉攝影／報系資料照

不少民眾抱怨今年「超多補班日」，因此政院拍板，明年春節僅一天需要補班，其他連假無需調整。有網友發文抱怨，應該要保留連假補班制，才方便有小孩的家庭規劃行程，貼文一出，引起眾人熱議。

原PO在PTT表示，政府大概是害怕民怨，所以改成沒有補班日了，但這樣萬一還是有人抱怨怎麼辦。他續指，有連假會比較好安排出遊，如果自己請特休，那小孩上課沒特休也不方便，「連假是大家一起休假的日子，現在好了，什麼都沒了，我能請特休，別人不能啊，比較好的應該還是連假補班去請特休吧，這次換誰跟政府抗議呢？」

對此，網友紛紛表示，「補班日是最爽的耶，一堆人請假，客戶、廠商都不太會吵你，還正常領薪水」、「不喜歡補班，假如果放太多天，上班事情累積一堆更累」、「今年是因為太頻繁，才一個月就補兩三次」、「補班換連假根本神操作吧，去哪都塞，最後還不是在家」、「連不連假都有人吵，那就回歸實際的假日該怎麼放就怎麼放」、「小孩的課，如果真的要去玩請假不就好了」。

也有部分彈性放假但不用補班的網友直呼很吃虧，「我們公司不用補班這樣超虧，好幾天假就不見了」、「不用補班還要配合要補班的可憐人不能放連假，想到就不爽」、「原先不用補班可以爽放假的公司，現在要補班不連假了，假勤也不會吐給你」、「對於不用補班的公司來說，少彈性一次，等於勞工少兩天假」。

2024年總放假日數為115天，其中3日以上的連續假期共有4個，分別為開國紀念日3天、農曆春節假期7天、兒童節及民族掃墓節4天、端午節3天。

PTT 薪水 補班日

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