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怕拒單？他送殯儀館被連問三次「可以嗎」 過來人指：送一次衰半年

聯合新聞網／ 綜合報導

有外送員表示，在殯儀館的客人可能因被拒單多次，竟連傳三次「可以嗎？」確認意願。圖／擷自「外送員的奇聞怪事」
有外送員表示，在殯儀館的客人可能因被拒單多次，竟連傳三次「可以嗎？」確認意願。圖／擷自「外送員的奇聞怪事」

現代人多認為外送方便省時，不過某些訂單卻讓部分外送員忍不住拒絕。近日，有名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，自己某次只是向客人確認送餐地點是否為殯儀館，但對方可能已被拒單多次，竟連傳三次「可以嗎？」，讓他笑稱「是有多怕被拒送？」

原PO在「外送員的奇聞怪事」分享一張他與客人對話的照片，只見對方先請他將餐點送至門口，之後自己再去拿。結果，原PO一句「殯儀館外嗎？」客人竟立即連傳三次「可以嗎？」讓他忍不住笑稱「是有多怕被拒送？」

貼文底下，許多外送員也分享過去的類似送餐經驗，「上次送一次殯儀館衰半年，不是生病就是被各種搞，到現在手上都是青筋消不掉…」、「這個看到地址都是轉，不管白天晚上，送過一次進去鬼打牆繞不出去，打電話還不會報，再也不去了…」、「剛送完一單殯儀館的，還多給30元小費，取餐客人一直跟我謝謝，我說我才要謝謝你的小費，怎麼反了」、「真有良心的客人，之前晚上送進殯儀館某廳，客人叫我進去找廳，重點晚上殯儀館沒人可問，繞快半圈才找到」。

也有過來人解釋殯儀館內部很多禮廳，對方可能是擔心外送員迷路，「不是，是裡面很多廳，怕外送員找不到」、「因為裡面太多廳，不好找」、「殯葬館門牌一樣，但名稱超級多，這個客戶很貼心，不然你光找哪一個堂，就要花很久時間」。

外送員 殯儀館

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