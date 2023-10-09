教育部少子化廣告惹議 網友翻出「前傳二部曲」：2年前買遊戲機就被瞪

教育部「0-6歲國家一起養」宣傳廣告，遭批評內容涉及歧視，昨（8）日火速下架影片，今天教育部長潘文忠更發文二度致歉。不過，有網友發現2年前教育部也拍過類似廣告，老公想買遊戲機、玩機器人，卻被老婆臭臉怒瞪。

一名網友在PTT以「教育部居然沒把前傳刪乾淨」為題發文，翻出教育部2年前發布的宣傳廣告，「根本是一脈相承的歧視爸爸的興趣，跟塑造只有媽媽才是為家裡好的形象」。不過目前這兩部影片也被下架，網路上僅剩網友備份版本。

影片中，爸爸先是說自己養家很辛苦，媽媽冷冷補一句「我們」，接著媽媽說省下來的錢可以買教育基金，兒子在一旁洩底「爸爸要買遊戲機」，爸爸慌張對兒子比「噓」，媽媽臭臉質問「什麼遊戲機？」爸爸連忙安撫是要買吸塵器。

第二部影片中，老婆對老公喜歡玩機器人也有意見，老公原本摸著老婆懷孕的肚子開心表示「家裡以後就有兩個小朋友囉」，下一秒兒子喊「我的機器人來了」，爸爸也興奮高喊「我也要玩」並衝出去，留下媽媽一人，臉色垮下來無奈表示「是三個小朋友。」

原PO感嘆，一系列的少子化廣告，塑造了一個保有赤子之心的爸爸，被老婆剝奪興趣掌控一切，未來甚至連媽媽都會背叛他，把公仔的錢拿去買別的東西，「活脫脫就是一個硬派寫實的台男悲歌。」

文章曝光，網友也紛紛酸溜溜表示，「少子化辦公室太強了」、「真的還是別結婚好」、「看完更不想生了」、「難怪台灣會少子化」、「這劇就是台男的真實情況，真的超卑微」、「非常有教育價值的影片，刪了好可惜」、「整個系列就是政府有做事，嘴年輕人想娛樂」。