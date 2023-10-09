「拿餐廳碗餵食寵物」遭批沒衛生 情侶不滿被投訴店外堵人

許多非寵物友善的餐廳，都會禁止讓民眾將寵物帶進店內，以免造成衛生安全上的疑慮。一名女網友分享，她在餐廳遇到一對帶狗狗一起吃飯的情侶，居然直接用店家的碗餵食家犬，讓她覺得超沒衛生，直罵「很扯」。

原PO在「爆料公社」發文表示，昨天和男友到一家餐廳用餐，隔壁桌一對情侶帶狗進店吃飯，居然直接拿店家的碗裝湯給狗狗喝，讓他們覺得很不乾淨。原PO更傻眼補充，「而且就算是湯麵的湯也很鹹，拿給狗喝根本就是想害狗吧」。

男友將這件事告知店家後，隔壁情侶居然惱羞成怒，堵在店外要跟他們吵架理論，最後見原PO拿手機作勢要錄影才作罷。

原PO氣憤表示，雖然店員有看到狗狗推車裡有裝醬料的小碗，但店內監視器沒有拍到那對情侶拿店家的碗給狗狗使用，因此這件事也只能算了

文章一出，網友紛紛表示，「太誇張了」、「這真的不行」、「當自己家啊」、「這好像不太好吧？除非自己帶餐具」、「店家必須求償」、「真的很討厭這樣的飼主」、「養寵物就是被這些人搞到友善餐廳越來越少了」、「我也有養狗但沒辦法接受⋯除非免洗碗⋯」。

許多有養寵物的網友也建議，帶寵物出門真的要自己帶寵物使用的物品，「養寵物最好自己帶餐具，除非店內有供應，不然真的會觀感不好」、「現在寶寶餐具、食物剪都自備了，毛小孩的餐具也該提倡自備吧～千萬別用店家的啊」、「肯定寵物友善帶來的方便，飼主更該尊重餐廳衛生」。