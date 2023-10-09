他見公廁這款垃圾桶暴怒「很賭爛」 引網共鳴：打掃超不方便
台灣許多觀光景點都設有公共廁所，提供民眾使用。日前，有網友在Dcard上表示，台灣有許多廁所都使用旋轉門式垃圾桶，害他每次都要擔心丟垃圾時，會不慎摸到別人的衛生紙，讓他忍不住怒轟「真的每次在外面上廁所，看到這種垃圾桶就很賭爛」。
原PO指出，台灣許多公共廁所都喜歡用旋轉門式垃圾桶，害他丟垃圾都很苦惱，擔心若直接用手把蓋子掀開，會不小心摸到別人的排泄物。他表示，如果直接用衛生紙壓，可能會弄髒蓋子，且因怕手直接碰到垃圾桶，每次都要很小心翼翼的將垃圾塞進去，避免讓蓋子卡住。
被旋轉門式垃圾桶困擾許久的原PO透露，自己寧願用手動掀蓋或根本不用蓋子的垃圾桶，並忍不住怒轟「真的每次在外面上廁所，看到這種垃圾桶就很賭爛」。
貼文一出，便引起許多網友共鳴，「真的，有時候垃圾已經很滿了，小心翼翼的把垃圾塞進去後，結果蓋子晃動導致另一邊的垃圾掉出來…」、「哈哈，感謝有你讓我覺得不孤單，小時候一堆這種的，都很怕碰到蓋子」、「小時候打掃廁所垃圾時，也超不方便，要把整個蓋子用手拿起來，然後蓋子還不知道要放哪」、「壓太大力，它還會轉一圈，聲東擊西，另一邊碰到你的手背」。
還有網友點名另外兩款難用的垃圾桶，「要用推的垃圾桶也很討厭，每次丟垃圾大力一推放進去，要趕快把手伸回來，超怕被打到…」、「超商店員路過…垃圾桶箱的設計我們也超不喜歡，每次門上面都是大家微波食品的殘留」、「外面腳踩的也很可怕啊，常常踩的地方壞掉。衛生紙滿出來的時候，只能從側邊小心塞，結果還是掉出來，滿地都是屎尿」、「用腳踩的也很不方便，稍微放得遠一點、廁所大間一點的，每次都踩不到，腿短悲哀」。
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