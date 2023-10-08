壽星高檔餐廳慶生遭嬰兒吵鬧掃興差點神經衰弱 網：家長素質問題

國外的高檔餐廳往往是預約制或是會員制，並且都會公告不接受幾歲以下的嬰幼兒入內用餐，就是避免年齡太小的嬰幼兒吵鬧時不受父母控制，干擾到其他顧客用餐的情緒和氣氛。不過，國內餐廳少有這樣的限制，只要顧客上門消費，多數店家睜隻眼閉隻眼，除非是其他客人反應才會去知會一下。

有一位網友在「爆料公社」貼文說，全家四口日前花了快一萬元去百貨公司中的高檔牛排餐廳慶生，怎知剛上菜，隔2桌的嬰幼兒突然哭鬧起來，也不見其父母親立刻安撫，任其一直哭鬧。坐其隔壁桌的情侶實在忍不住，用餐用到一半只能換座位，也不見餐廳經理知會。原po就伴隨著吵鬧聲中等到上甜點時，才見哭鬧嬰幼兒的父母抱起嬰兒，站起來走到後方，然後嬰兒就不哭了。

原po表示，其實牛排吃到一半，「他已經感覺神經衰弱，吃不出好不好吃，最後趕快草草結束甜點，有點落荒而逃的結帳走人」。原po不免要問，這是選擇犧牲誰的權益？是餐廳中其他想要安靜享受美食顧客的？還是放任嬰幼兒哭鬧不去安撫只顧自己吃完再說父母親的？

網友們看完貼文後，有些人留言回應覺得，「不要動不動就怪餐廳啦，客人都放任小孩哭鬧了，你以為餐廳經理去就勸的動嗎，搞不好引爆炸彈」、「如果你被影響到，那就去跟小孩父母講啊，笑你不敢啦」、「這對父母是聽障嗎？真沒水準」，有人表示，「這個本身是家長的素質問題，素質高的人，會把小孩帶出去安撫，避免影響其他人；素質低的人，小孩哭鬧我有什麼辦法，如果覺得吵不會不要吃，然後繼續用餐，小孩繼續哭鬧（犧牲大我完成小我的概念，等於自私的人），有時店家也很難處理這種事」，甚至有人提供較極端的想法，「不要去，讓它倒閉，下次店老闆就知道怎麼做了」。