快訊

薛仕凌釜山捷報！搶下男配角獎 「異能」大咖驚喜同框

亞運現場／棒球隊當閉幕式最大團 鄭宗哲興奮開直播

黑白兩道都追他…宜縣府前專員欠債2億 落網後反而「鬆一口氣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽星高檔餐廳慶生遭嬰兒吵鬧掃興差點神經衰弱 網：家長素質問題

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在高檔餐廳慶生，被隔桌的嬰兒哭鬧聲干擾的吃不下去。嬰兒示意圖，與本案無關。情境示意圖。圖／Ingimage
有網友在高檔餐廳慶生，被隔桌的嬰兒哭鬧聲干擾的吃不下去。嬰兒示意圖，與本案無關。情境示意圖。圖／Ingimage

國外的高檔餐廳往往是預約制或是會員制，並且都會公告不接受幾歲以下的嬰幼兒入內用餐，就是避免年齡太小的嬰幼兒吵鬧時不受父母控制，干擾到其他顧客用餐的情緒和氣氛。不過，國內餐廳少有這樣的限制，只要顧客上門消費，多數店家睜隻眼閉隻眼，除非是其他客人反應才會去知會一下。

有一位網友在「爆料公社」貼文，全家四口日前花了快一萬元去百貨公司中的高檔牛排餐廳慶生，怎知剛上菜，隔2桌的嬰幼兒突然哭鬧起來，也不見其父母親立刻安撫，任其一直哭鬧。坐其隔壁桌的情侶實在忍不住，用餐用到一半只能換座位，也不見餐廳經理知會。原po就伴隨著吵鬧聲中等到上甜點時，才見哭鬧嬰幼兒的父母抱起嬰兒，站起來走到後方，然後嬰兒就不哭了。

原po表示，其實牛排吃到一半，「他已經感覺神經衰弱，吃不出好不好吃，最後趕快草草結束甜點，有點落荒而逃的結帳走人」。原po不免要問，這是選擇犧牲誰的權益？是餐廳中其他想要安靜享受美食顧客的？還是放任嬰幼兒哭鬧不去安撫只顧自己吃完再說父母親的？

網友們看完貼文後，有些人留言回應覺得，「不要動不動就怪餐廳啦，客人都放任小孩哭鬧了，你以為餐廳經理去就勸的動嗎，搞不好引爆炸彈」、「如果你被影響到，那就去跟小孩父母講啊，笑你不敢啦」、「這對父母是聽障嗎？真沒水準」，有人表示，「這個本身是家長的素質問題，素質高的人，會把小孩帶出去安撫，避免影響其他人；素質低的人，小孩哭鬧我有什麼辦法，如果覺得吵不會不要吃，然後繼續用餐，小孩繼續哭鬧（犧牲大我完成小我的概念，等於自私的人），有時店家也很難處理這種事」，甚至有人提供較極端的想法，「不要去，讓它倒閉，下次店老闆就知道怎麼做了」。

相關新聞

壽星高檔餐廳慶生遭嬰兒吵鬧掃興差點神經衰弱 網：家長素質問題

國外的高檔餐廳往往是預約制或是會員制，並且都會公告不接受幾歲以下的嬰幼兒入內用餐，就是避免年齡太小的嬰幼兒吵鬧時不受父母控制，干擾到其他顧客用餐的情緒和氣氛。不過，國內餐廳少有這樣的限制，只要顧客上門消費，多數店家睜隻眼閉隻眼，除非是其他客人反應才會去知會一下。

住宿業者怒了！客訂四人房「一家六口報到」 同業曝：還有自備睡袋偷住的

隨著科技發達，大多旅客出遊前會先在網路上訂房，不過有住宿業者抱怨，有客人訂了四人房，最後現場卻來了六個人，讓他相當傻眼。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

超危險！男抱女童賣玉蘭花網皺眉 社會局一查發現是「借姪子戴假髮」

不少駕駛曾在馬路上遇過販售玉蘭花的街賣者，一名網友貼出一段影片，在新北三重重陽路、三和路口，一位男子抱著女童穿梭在車陣中賣玉蘭花，讓民眾不禁捏把冷汗...

台鐵區間快乘客關門聲嚇到老婆婆 暖男重複一舉動網讚爆

一名網友分享搭台鐵區間車時，有位婆婆被車廂門的關門聲嚇到，隨後坐在靠近門的一名男子，只要有人經過，就用手去扶門，再輕輕地關上，讓看完全程的她直呼「超級貼心！超級暖！」...

國道上突然閃綠光！ 後方車拿雷射筆照引兩派論戰

有駕駛行經國道時，發現後方的車輛不斷拿雷射筆照他的車，影片曝光後引發討論，一派認為是原Po的錯，另一派則表示不管怎麼樣都不應該用雷射筆照人...

小孩在賣場嘔吐！恐龍家長「只罵不清理」 網友傻眼：沒水準

孩子若在公共場合哭鬧，多數人通常能夠體諒，父母也會盡力安撫，不過若孩子在公共區域出問題，父母還不處理，恐怕會引來不少人反感。日前有位網友目睹「孩子在大賣場嘔吐」，父母完全不處理地上的嘔吐物，只把孩子打理乾淨就走，讓他傻眼表示「這種沒水準的大人，真擔心他們未來教出來的孩子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。