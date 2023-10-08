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住宿業者怒了！客訂四人房「一家六口報到」 同業曝：還有自備睡袋偷住的

聯合新聞網／ 綜合報導
有住宿業者抱怨，客人訂了四人房，最後現場卻來了六個人。 示意圖／ingimage
有住宿業者抱怨，客人訂了四人房，最後現場卻來了六個人。 示意圖／ingimage

隨著科技發達，大多旅客出遊前會先在網路上訂房，不過有住宿業者抱怨，有客人訂了四人房，最後現場卻來了六個人，讓他相當傻眼。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

原PO在粉專《靠北住宿2.0》發文指出，旅客在訂房網訂了四人房，怎料現場來了三大三小，真的好誇張。他進一步透露，這組客人一開始是媽媽先進來登記付款，然後爸爸跟著進來，不一會兒，一名小男孩後面跟著另一個小孩，還牽著更小的弟弟，最後面還有阿嬤，總共六人報到入住。

業者無奈表示，「傻眼了！兩張床要睡六個人，不擠嗎？酸民不要酸我說，你還不是給他們入住了，是的是住了，但這是有訂單的，想請問其他業者，你們遇到這種都是如何處理呢？謝謝」。

對此，網友紛紛回應，「超過入住人數，都會收費用，訂房網入住規定也清楚」、「按規定來辦，該加錢就得加，不給就不接」、「請他們加開房間或是收他們人頭費」、「訂房人數與現場人數不符合，我們都是直接取消他們的訂單。不要害怕被怎麼樣，千萬不能縱容、寵壞這種奧客，不然苦的是自己和其他旅宿業者」。

也有過來人分享，「以前做寵物民宿時，曾經遇到平台訂雙人房，上面標註兩位大人入住，抵達時來了兩位大人、兩位五歲孩子、兩隻大狗」、「前幾天一組訂四晚四人房的旅客，偷偷住五個人，且不問加費、不告知。我們已經很平價了，他們寧可買大賣場棉被和睡袋」。不過也有網友說，「以台灣住宿價格，四人房價住六個人，是比較合理」。

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