超危險！男抱女童賣玉蘭花網皺眉 社會局一查發現是「借姪子戴假髮」

不少駕駛曾在馬路上遇過販售玉蘭花的街賣者，一名網友貼出一段影片，在新北三重重陽路、三和路口，一位男子抱著女童穿梭在車陣中賣玉蘭花，讓民眾不禁捏把冷汗。不過不久後傳出該男子是常在五股區出沒的「玉蘭花家族成員」，手上抱的女童是姪兒戴假髮假扮的。

原Po在TikTok上發布影片，可以看到一位戴著口罩和棒球帽的男子抱著長髮孩童，手上拿著一大串玉蘭花在車流中兜售，原Po寫道「抱著小孩在車來車往的路面穿梭，很危險耶，這位爸爸別呀～這社會局不來關切一下嗎？現在真的賺錢不容易，但注意安全」，也引起網友留言回覆「辛苦了，大家都不容易」、「有機會遇到他一定會跟他買的」、「有誰願意這樣，還不是為了三餐，加油」、「想買但這樣真的好危險」。

也有人質疑男子抱小孩是為了博取同情「我彰化遇到的都好手好腳，有的有背後集團操作，現在看到這個都不會買了，還有很多更需要幫忙的人需要幫忙」，有網友認為「真的假的討論沒意義，如果可以簡單，誰想要複雜」、「就算是假的，也有拿到玉蘭花，而且也沒有到很貴」、「還是有很多街賣者需要幫助」。

根據《自由時報》報導，新北社會局調查，該男子是著名的「玉蘭花家族」成員，家族三代都從事玉蘭花批發零售，20多年前在五股、新莊一帶出沒，現在轉移陣地到三重，懷中的女童則是向親戚「借來」的10歲小男孩，戴假髮扮演博取同情心以增加買氣。

新北社會局表示，男子違反兩項法規，將依違法道路交通處罰條例處以600元罰鍰，社會局則依違反兒童及少年福利與權益保障法，要求男子接受四小時至五十小時的親職教育，並將十歲男童安置。