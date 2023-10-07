台鐵區間快乘客關門聲嚇到老婆婆 暖男重複一舉動網讚爆

一名網友分享搭台鐵區間車時，有位婆婆被車廂門的關門聲嚇到，隨後坐在靠近門的一名男子，只要有人經過，就用手去扶門，再輕輕地關上，讓看完全程的她直呼「超級貼心！超級暖！」

原Po在Dcard上發文，表示自己在搭台鐵區間快車時，坐她附近的一位婆婆原本在睡覺，突然間有個人經過車廂門，關門時未注意，「碰」的很大一聲嚇到那位婆婆，婆婆不禁脫口「不會關小力一點逆(台語)」，原Po提到區間車上的車門如果沒有輕輕關，會發出很大的聲響。

原Po觀察到一名坐在門旁邊的男子，「開始只要有人經過，他就默默地起來用手去接那個門，然後再輕輕地關上，我就這樣看著他。起立、坐下、起立、坐下地關門，關了好幾站真的辛苦了」，這名男子的行為讓原Po覺得相當暖，她也提醒民眾以後坐區間車，要記得輕輕關門。

貼文一出，立刻引起網友紛紛留言「好貼心喔！想認識」、「感覺是家教很好的男生耶」、「真的好暖」、「超帥的舉動⋯」、「世界需要多一點這種人」、「這種車廂間的門通常叫連通門，車門是上下車的門」、「看似是小事但其實要很有耐心，很少人會這麼做」、「好溫柔的人」。