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小孩在賣場嘔吐！恐龍家長「只罵不清理」 網友傻眼：沒水準

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友目睹前方孩子嘔吐在大賣場地上，大人卻不清理，直接帶孩子離開，讓他氣得直呼「沒公德心」。圖擷自「爆怨2公社」
一名網友目睹前方孩子嘔吐在大賣場地上，大人卻不清理，直接帶孩子離開，讓他氣得直呼「沒公德心」。圖擷自「爆怨2公社」

孩子若在公共場合哭鬧，多數人通常能夠體諒，父母也會盡力安撫，不過若孩子在公共區域出問題，父母還不處理，恐怕會引來不少人反感。日前有位網友目睹「孩子在大賣場嘔吐」，父母完全不處理地上的嘔吐物，只把孩子打理乾淨就走，讓他傻眼表示「這種沒水準的大人，真擔心他們未來教出來的孩子」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他去大賣場看到有3位大人帶著2位孩子來，其中一位年紀較小的孩子嘔吐在賣場地上，大人責備「你就是喝太多奶茶才會吐」，接著帶孩子去廁所清理後，趁所有人不注意，就把買的商品結帳後直接離開，完全沒有清理地上的嘔吐物。

這讓原PO傻眼表示「他們既沒清理嘔吐物，也沒告知清潔人員協助，就這樣把嘔吐物留在走道中間，最後是我受不了，去跟賣場人員說中間有嘔吐物，請對方協助清理」，他坦言「真擔心這種沒水準的大人，未來會教出什麼樣的孩子」。

文章曝光後，許多網友批評「真的很沒水準，如果是我就會告訴他們『不清理乾淨就想走人？』」、「現在真的很多這種沒水準的家長，我都告誡自己別成為這種爸媽」、「超噁，完全沒有公德心」、「不意外，很多家長都沒有在教」、「我家妹妹有次去超商也是無預警嘔吐，我趕快抱著孩子去出口，怕影響別人，爸爸也留在店內跟員工借拖把，趕快清一清，這種家長都不會不好意思？」、「小孩子真的很多突發狀況，但為什麼會帶著孩子就這樣跑掉？」、「恐龍家長不會教就別生，現在很多沒水準的父母，難怪很多人不喜歡小孩」。

父母 恐龍家長 賣場

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