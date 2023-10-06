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他逛超市發現優酪乳「整串被上鎖」 網曝原因：不只為防偷竊

聯合新聞網／ 綜合報導

在商店偷竊商品除了敗壞治安外，也造成店家虧損，因此許多商家為了防範不肖人士偷竊，會以防盜鎖、條碼或感應器等工具，鎖上高單價的商品。不過，有網友近日發現，連鎖超市內的「優酪乳」居然被鎖上了。

近日，有網友在PTT發文稱，最近在全聯購物時發現，架上好幾瓶優酪乳都被鎖上，讓他相當疑惑，認為一般店家應該都將防盜鎖用於高價品如酒類，無法理解全聯超市為何要鎖優酪乳。

一名網友在逛全聯時發現，架上的優酪乳居然被上鎖了。圖片來源／翻攝自PTT
一名網友在逛全聯時發現，架上的優酪乳居然被上鎖了。圖片來源／翻攝自PTT

許多網友表示也有在自家附近的全聯發現類似現象，且不同的分店有不同的做法，「好奇+1，我家附近也有鎖，明明不是特別貴」、「我們這裡是鎖鮮奶」、「我家附近的全聯也是，有些牌子的優酪乳和牛奶有上鎖，之前問店員說真的有遇到，老人三不五時偷拿」、「萬華這邊什麼商品都鎖，中和這邊的，只有酒有鎖，所以全聯是看店家的」。

另外，也有網友認為除了高單價的商品外，只要有發生過偷竊甚至是偷喝的紀錄，商家通常會選擇將商品上鎖，「要嘛常被偷要嘛高單價」、「防君子不防小人，有的直接打開偷喝的」、「有鎖通常都是常被偷的」、「問過店員，鎖這種平價飲料通常不是怕被偷」、「防偷喝，偷喝蓋回去又被買走問題更大」。

偷竊 超商 PTT

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