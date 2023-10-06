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連假搭高鐵遇爆量人潮 女大生險擠不上動怒2次：我是對號座！

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為中秋連續假期，南港高鐵站湧現返鄉人潮，購買自由座的人大排長龍擠滿整個車站大廳。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
圖為中秋連續假期，南港高鐵站湧現返鄉人潮，購買自由座的人大排長龍擠滿整個車站大廳。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

今年中秋連假收假日時，高鐵客運量高達33.8萬人次，創下營運以來單日新高，也因為搭乘旅客數量太多，台中站的自由座還出現大排長龍的景象，引發不少熱議。有女網友就回憶去年（2022）中秋節搭高鐵時的困境，因為人潮太多，讓她一度動怒了兩次，貼文引起眾人熱議。

這名女網友在Dcard以「高鐵對號座真的很慘」為題發文，她說自己和姊姊都是北漂族，每個月會回家一次。去年中秋節她們兩人一起搭高鐵回家，不過要上車前卻發現對號座車廂前面卡了一排排不上去的人潮，她們只能緩慢地一點一點移動，好不容易到車門口了，結果關門警示音響起，但她和姐姐都還沒上車。

原PO說自己平時都很有禮貌地乖乖排隊，但當時車門快關了，她也顧不了那麼多，直接扯開嗓子大吼「我們對號座，讓我們先上」， 喊完後前面排隊的人潮才讓開，兩人最後終於擠上車。

只不過上車後還是動彈不得，原來車廂裡也是滿滿乘客，自由座的人擠到對號座車廂裡，原PO起先很有禮貌地說「借過借過」，沒想到有位大媽不讓，還回嗆「不要擠我」，這讓原PO動了第二次怒火，怒吼「我對號座的有位子要過去啦」，對方聽了才閉嘴讓道。事後姊姊說沒看過她這麼兇，但原PO覺得都花700多塊了，沒時間跟他們溫良恭儉讓，但她也覺得「高鐵真的很有問題」。

不少人都認為高鐵政策有問題，「高鐵應該要限制自由座的人不能去對號座吧，買對號座就代表不想人擠人，然後還這樣搞」、「嚴格來說這種設定跟規則本身就很有問題了，既然都說是『高鐵』，還一堆自由座跟人擠，並不是說不能開放自由座，而是自由座開放太多了，有時上下車真的會造成困擾」。

但也有網友替高鐵緩頰，「我覺得問題不在高鐵，它就是個讓人可以快速南北往來的交通工具，帶給人們便利，不能怪高鐵，是因為連續假期，所以才導致人潮多」、「我覺得不是高鐵的問題，是台灣人太多了，連假高峰承載量嚴重不足，增加承載量平日又變浪費了，限制承載量又一堆人沒辦法搭」。

高鐵 Dcard

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