「高齡實習生」是不是假議題？ 網：工作找他而非他找工作

在少子化的影響下，電影「高齡實習生」的情節已經不再只是故事而已，政府也在討論延後退休年齡，讓銀髮族的工作生命可以延長。所以只要能力和體力符合工作需求而也有公司雇用，高齡工作者不再是夢想。

有網友在PTT以「50歲以上找不到辦公室工作，是不是假議題」為題來討論自己公司的現象。原PO的貼文中說到自己公司的主管今年50歲，在公司掛名行政總監，50歲還能找到辦公室的工作，有點意外。而原PO公司的總經理也快70歲了，前年才到公司工作。看到公司的主管年齡這麼高，都能再找到辦公室工作，原PO好奇想問，像這樣50歲以上找不到辦公室工作的，是不是假議題？

網友們看完貼文後，紛紛留言解惑說，「你有沒有發現他們都是管理職」、「那行政總監可能之前也是行政總監」、「總經理也可能之前也是總經理，通常可以當高階主管，他從年輕就是主管，而且人家應該都有碩博士學歷」，也有人表示，「有關係就沒關係，不然能力就要夠強」、「看人脈和能力」、「重要是薪水吧，辦公室如果低薪連外勞都笑」。

有經驗的網友說，「人家不是50歲才面試找工作，挖角跳槽的一堆，是工作來找他，不是他去找工作」、「有人中年失業有人中年跳槽，人不會突然變得很厲害，都是有在計劃、準備的」，更有網友點出關鍵，「有經驗轉職都秘薪私下談，不是人力銀行公開死豬價，秘薪也不容許打探，特休、分紅等待遇都是用談的待久一點，主管也會看表現私下調，每個員工情況不同，都會先申明秘薪禁止討論」。