她將某泡麵全掃光被大媽罵「沒家教」 網力挺：對方第一天去賣場？

小犬颱風襲來，許多民眾紛紛跑到超市準備泡麵、罐頭等物資。日前，有網友在「爆料公社」分享，自己晚上在超市時，看見貨架上剩30幾碗牛肉碗裝泡麵，她便將其一掃而空，卻被一旁的大媽直罵「沒家教」，讓她非常委屈。

原PO表示，自己晚上10點到附近的大賣場購物，走進泡麵區後，發現有一大媽站在牛肉泡麵前思考，但自己見架上只剩30幾碗牛肉碗裝泡麵，她便將其全掃進購物車內。不料，原本站在她旁邊的大媽突然暴怒，怒罵原PO沒家教，並直言「妳怎麼可以插隊？貨架前已有人在考慮，就要主動詢問先到的人是否要買？如果不要，妳才可以全搜刮」。

原PO指出，她當下回覆對方可改買散裝泡麵，大媽卻稱租屋處不能開火煮麵，且自己不吃豬肉，所以對原PO的行為非常生氣。無辜被罵的她也委屈發文「住屋處不能開火，是我的問題嗎？」

貼文一出，不少網友都認為大媽太過自私，「大媽是第一天去賣場嗎？貨架哪來的排隊問題？」、「買東西不就這麼一回事，要慢慢考慮就不要怕被別人先拿走結帳」、「30碗也不可能一次拿完吧？眼睜睜看著別人一直裝，想買不會自己動手拿？」、「告訴她：猶豫就會敗北」、「如果有禮貌詢問，原PO這麼多碗泡麵，應該不至於不分她1、2碗吧」。