小吃店公告「禁止開會」！過來人分享台灣人無極限：被帶去鵝肉攤聽理財課

小吃店是常見的平民美食，店內通常無裝潢，食物也常是銅板價，主打讓客人「吃粗飽」填肚子，一般人也不會久坐。有位網友分享一張照片，某間小吃店貼公告，禁止客人在店裡開會，他好奇，「什麼樣的人會跑到小吃店開會？」引來熱議。

2023-10-05 14:01