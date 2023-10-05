小吃店公告「禁止開會」！過來人分享台灣人無極限：被帶去鵝肉攤聽理財課
小吃店是常見的平民美食，店內通常無裝潢，食物也常是銅板價，主打讓客人「吃粗飽」填肚子，一般人也不會久坐。有位網友分享一張照片，某間小吃店貼公告，禁止客人在店裡開會，他好奇，「什麼樣的人會跑到小吃店開會？」引來熱議。
原po在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見一間小吃店牆上貼了公告，「親愛的顧客您好，這裡環境只提供用餐，禁止開會，謝謝配合」，原po笑，「我就問到底是什麼業種，什麼單位的公司，會跑到人家小吃攤裡面召開會議？」
網友一語道破，「通常一個標語的出現，代表真的有發生過」、「連開會的地方都沒辦法準備，你還期望他幹嘛？就是個大型詐騙公司」、「當你多年未聯絡的同學同事找你，你就知道了」、「麥當勞撤座位區後少了很多做直銷地點」、「傳銷每個都說自己財富自由，結果都只能用甜心卡在麥當勞坐一下午吹牛」。
不少人分享奇葩課程，「我老公遇過國小同學，帶他去咖啡廳做實驗的」、「你肯定沒被失聯已久的朋友帶去鵝肉攤上理財教育訓練過」、「我在麥當勞裡看過直銷人員拿白板出來上課的」、「在麥當勞遇過有人剪髮、做美甲、做臉」、「我開咖啡店，遇過在店裡刺青的」、「有人約在我開的咖啡店塔羅牌算命，還約了五六個人，平均每半小時來一個」、「在全家和7-11開會、相親的人都有，請勿小看人類」、「我還看過一群歐巴桑在一間餐廳集體誦經」、「在麵攤、早餐店看過直銷、賣保險、賣房、談投資理財、面試」、「看過直銷團體在水餃店坐了五、六張桌子，每個都穿黑西裝，然後老師一進入店內的時候，二十多個人全部都站起來迎接，好像古惑仔電影小弟接老大一樣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言