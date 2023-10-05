網友瘋狂喊話蔣萬安「快放假」 林智群怒：有選票不代表你對

今日北北基桃以外其他縣市全數停止上班課，不少台北市民湧入台北市長蔣萬安的臉書留言「求假」，甚至有網友威脅「選情難看，趕快放一放，不要讓人有機會開新戰線」，還有人將放假與否上升到縣市首長黨派。律師林智群發文怒嗆，「有選票不代表你是對的」。

今日全台只有北北基桃沒有放颱風假，許多台北市民湧入蔣萬安臉書洗版留言「男神萬安～不要忘了你現在是我心目中的亞洲三帥之一，雖然颱風離台北還很遠，但你就是一個如此有guts的男人，是那麼的有魅力，我相信你會再次讓我看見那溫柔動人的Po文『放心，我已經宣布放颱風假了』」。

甚至還有網友留言怒嗆蔣萬安「趕快放一放假，不要節外生枝，不要給別人有機會開一條本來不會有的戰線」、「北北基桃全部KMT，可憐哪，愛選」。

律師林智群不滿「情緒勒索討假」的做法，他在臉書貼文指出，他非常不喜歡人們要求放假，如果風雨沒有達到放假標準，就不應該放假，他怒嗆「有選票不代表你是對的」。

其他網友則留言「是這樣沒錯」、「北北基桃的首長沒問題，因為不在颱風警報的警戒範圍裡，自然不會有停班停課問題」、「巨嬰嘛，想說吵著就有糖吃」、「外縣市酸民表示要去北北基桃逛街看電影」。