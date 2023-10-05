影／蘭嶼刮17級以上強風 居民實錄：3片大門被大犬帶走！

台灣版「9又3/4月台」？桃園火車站的手扶梯柱子被「卡進牆壁」，網友抱怨，這個柱子從火車站蓋好就一直卡在裡面，到現在已經七年了，其他人狠酸，「台鐵的建物常常可以發現一些匪夷所思的地方，有些甚至攸關公安的細節都很馬虎，相當可怕」。

2023-10-05 11:10