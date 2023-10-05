影／蘭嶼刮17級以上強風 居民實錄：3片大門被大犬帶走！
中颱小犬昨晚再度增強，在晚間通過蘭嶼和綠島，因颱風「厚實」眼牆直搗，蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計，氣象署更估計，這項紀錄可能成為台灣氣象史上最強的強陣風。
昨晚的強陣風到底威力有多大？一名女子在TikTok上傳一則住在蘭嶼的哥哥拍攝的影片，指出「我哥家的大門直接被大犬帶走！」畫面中該名蘭嶼民眾位於2樓家中原有的3片鋁門，在幾秒內立刻被吹掀直接「拆除」，連帶被強風刮走，雨水還不斷打進屋內，房子瞬間變成透風房屋，威力十分驚人。
網友紛紛在留言處表示：「果真是門都沒有了」、「有誰看到他的門往哪走嗎？」，有人以桃園無法放颱風假作梗表示：「剛剛經過桃園」，「小犬拆家了」，還有人開玩笑說：「透天房屋直接變透風房屋！」、「哇，無敵海景第一排！」、「直接變觀景台了！」。
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