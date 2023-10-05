快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

影／蘭嶼刮17級以上強風 居民實錄：3片大門被大犬帶走！

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為鋁門被強風吹走情形。擷自linlin_829抖音
圖為鋁門被強風吹走情形。擷自linlin_829抖音

中颱小犬昨晚再度增強，在晚間通過蘭嶼和綠島，因颱風「厚實」眼牆直搗，蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計，氣象署更估計，這項紀錄可能成為台灣氣象史上最強的強陣風。

昨晚的強陣風到底威力有多大？一名女子在TikTok上傳一則住在蘭嶼的哥哥拍攝的影片，指出「我哥家的大門直接被大犬帶走！」畫面中該名蘭嶼民眾位於2樓家中原有的3片鋁門，在幾秒內立刻被吹掀直接「拆除」，連帶被強風刮走，雨水還不斷打進屋內，房子瞬間變成透風房屋，威力十分驚人。

@linlin_829

#颱風 #小犬 #瘋狗 #颱風天大家要注意安全

♬ 原聲 - linlin_829 - linlin_829

網友紛紛在留言處表示：「果真是門都沒有了」、「有誰看到他的門往哪走嗎？」，有人以桃園無法放颱風假作梗表示：「剛剛經過桃園」，「小犬拆家了」，還有人開玩笑說：「透天房屋直接變透風房屋！」、「哇，無敵海景第一排！」、「直接變觀景台了！」。

小犬颱風 蘭嶼

延伸閱讀

桃園被颱風假排擠！市民怒刷市長臉書：風雨和台中一樣

小犬強風＋新竹狂風 王婉諭「雨傘秒開花」：剩孤單的我跟傘架

拾荒舅外甥結婚包13萬 含淚吃剩菜獨坐一桌

影／短髮妹拿按摩棒「辦公室舒壓」被同事拍下 網驚：一直都用錯

相關新聞

影／蘭嶼刮17級以上強風 居民實錄：3片大門被大犬帶走！

蘭嶼民眾位於2樓家中原有的3片鋁門，在幾秒內立刻被吹掀，連帶被強風刮走後，房子瞬間變成透風房屋，威力十分驚人。

沒颱風假！網友怨「天氣差還得上班」 486先生怒刪好友：這人一輩子沒出息

今日除北北基桃外，全台其他縣市全數停止上班上課，知名團購電商網紅「486先生」陳延昶今早表示，有網友抱怨颱風假天氣差還得出門上班，他氣到直接把對方移除好友。

台版「九又四分之三月台」！火車站柱子卡牆壁七年 網酸台鐵馬虎

台灣版「9又3/4月台」？桃園火車站的手扶梯柱子被「卡進牆壁」，網友抱怨，這個柱子從火車站蓋好就一直卡在裡面，到現在已經七年了，其他人狠酸，「台鐵的建物常常可以發現一些匪夷所思的地方，有些甚至攸關公安的細節都很馬虎，相當可怕」。

桃園被颱風假排擠！市民怒刷市長臉書：風雨和台中一樣

中颱小犬逼近台灣，今(5)日包括新竹以南及宜蘭、花蓮、台東、連江、金門、澎湖等，共18個縣市5日停班停課；基北北桃因為未列入警戒區，正常上班上課。有桃園人相當不滿地在PTT發文，認為「北北基放假，說桃園不屬於一部分；現在苗栗放假，說好的桃竹苗一起放呢？

訂機票從「松山機場」赴日…學生族沒留意3個字慘賠 內行人：你不是第一個

出國旅遊熱潮持續，許多台灣人都會規劃行程去日本遊玩，還能趁日幣匯率低時撿一波便宜。一名學生族網友也安排明年初赴日觀光，本以為已做足了功課，沒想到卻栽在機票扇面。該學生崩潰表示，自己買了從「松山機場」飛往羽田機場的機票，不料卻因少留意「3個字」而慘賠...

做一半才報價？國中生「染髮被收9800元」媽氣炸 沙龍澄清還原經過

一名國中女學生日前趁中秋連假期間，獨自前往雲林虎尾一間沙龍染頭髮，結帳時總價竟高達9800元，嚇得她完全不敢跟家長說。當女學生的母親得知實情後，在臉書發文抱怨設計師染髮顏色不均又脫節，直呼「是叫學徒來操作，把我女兒當盤子嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。