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沒颱風假！網友怨「天氣差還得上班」 486先生怒刪好友：這人一輩子沒出息

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風影響，全台各地今日有雨。本報資料照片
颱風影響，全台各地今日有雨。本報資料照片

今日除北北基桃外，全台其他縣市全數停止上班上課，知名團購電商網紅「486先生」陳延昶今早表示，有網友抱怨颱風假天氣差還得出門上班，他氣到直接把對方移除好友。

陳延昶今天在臉書貼文指出，他今天看到一名網友抱怨「沒有放到颱風假，天氣不好還得出門上班」，他氣得直接把對方移除好友，認為這個人「一輩子都不會有出息」，因為這位抱怨的網友沒有鬥志，只會軟弱的抱怨。

其他網友則留言「我姐也是一大早趕去上班了⋯⋯風很大」、「人生拚的就是鬥志，做過超商，風雨再大也是要上班」、「說的太好了，很多人不想補班又想享連假，自己的生活區風雨不大看到別縣市放假也在罵，那麼愛休假就辭職回家不就好了」、「不想上班可以不要上班呀」、「雙重打擊」、「遠離負能量，工作生活不懈怠，隨時充實自己。出社會19年，只休過年5天，風雨無阻」。

還有人留言「國外客戶經常抱怨……台灣為什麼這麼多假」、「刪的好」、「做農的順便說一句話，只要全台有哪個花市沒有颱風假，即便在彰化還是得下田上班」、「有防颱放假就睡飽一點；沒有放就認份上班，等下班後吃點好料慰勞自己；小弟台中人今天有放但還是得上班，享受沒有塞車的愜意」。

颱風假 486先生

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