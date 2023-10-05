桃園被颱風假排擠！市民怒刷市長臉書：風雨和台中一樣
中颱小犬逼近台灣，今(5)日包括新竹以南及宜蘭、花蓮、台東、連江、金門、澎湖等，共18個縣市5日停班停課；基北北桃因為未列入警戒區，正常上班上課。有桃園人相當不滿地在PTT發文，認為「北北基放假，說桃園不屬於一部分；現在苗栗放假，說好的桃竹苗一起放呢？桃園人是不是很可悲啊？到底屬於什麼生活圈？」。
包括桃園市長張善政的臉書，從昨(4日)晚起也持續累積1.2萬個憤怒表情符號，不少桃園市民生氣地問市長：「風大到直接幫我切車道，然後你還要我們注意安全！謝謝你！很貼心」、「可以放假了嗎？我鞋子全濕了，雨傘都開花兩支了」、桃園的小朋友在等你答案喔！」、「不要再陪基北市長和侯市長抿兩口，趕快回桃園感受風強雨大」。
就連立委呂玉玲在市長PO颱風圖文的下方留言：「請鄉親們注意安全！」，也引來市民近兩千人的按讚或憤怒等其他表情符號。包括銘傳大學桃園校區及中央大學的學子也上網留言表示，「現在風雨真的很大！」、「由於中央大學座落於山坡上，導致風雨明顯比平地更大，雨下的方向甚至與人平行，因此希望您別忽視我們，並且慎重考慮，讓桃園市放假一天！」。
相比其他今天放颱風假的縣市，也有網友告訴市長：「台中雨量和風力都和桃園一樣！」、「新竹都放假為啥桃園不放假」。
桃園市民網友在PTT的發文同樣引來不少人留言，認為桃園市這次真的被硬生生地忽略了，成了「不放颱風假生活圈」、「竹苗沒有桃，北北基沒有桃！」。但也有人認為，桃園市自今年以來都沒放過颱風假，是不是代表最安全宜居？也有人表示，其實很多桃園人在新竹上班，今天也有放到假。
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