訂機票從「松山機場」赴日…學生族沒留意3個字慘賠 內行人：你不是第一個

出國旅遊熱潮持續，許多台灣人都會規劃行程去日本遊玩，還能趁日幣匯率低時撿一波便宜。一名學生族網友也安排明年初赴日觀光，本以為已做足了功課，沒想到卻栽在機票扇面。該學生崩潰表示，自己買了從「松山機場」飛往羽田機場的機票，不料卻因少留意「3個字」而慘賠，過來人看到後也安慰「你不是第一個，也不會是最後一個」。

一名學生族網友在臉書社團「日本自由行討論區」發文求救，「請問訂錯是不是真的沒救了…」，該學生為了安排明年1月初赴日本旅遊的行程，日前透過訂票網站買了從台灣出發的日航雙人機票，不料卻因未留意「機場代碼」而出包。學生以為航班是從台北松山機場（TSA）飛往日本，實際上則是訂到了從日本松山機場（MYJ）出發的班機，該機場位於日本四國愛媛縣的松山市，兩者地理位置相差甚遠。

學生發現自己出包後崩潰直呼，「以為松山機場是台北的，第一次去日本。悲劇了，我哭…讓我突然乾脆不想去了」，他也在留言區表示，自己找過很多資訊，原以為已做足了功課，不料還是出了紕漏，「讓大家看笑話了，也娛樂一下大家，就是有這種白癡，認得TPE和KHH就是不認識松山，希望以後不會再有這種蠢民了」。

學生族網友因沒看清楚「機場代碼」誤買到從日本松山機場起飛的航班。圖／取自臉書社團「日本自由行討論區」

貼文曝光後掀起熱烈討論，內行人也跳出來安慰，「經典的松山到羽田」、「別哭，我至少在這個版看過五次。你不是第一個，也不會是最後一個」、「好幾個人這樣了」。也有人建議補救方式，「有個方法，搭虎航去岡山，然後從岡山車站搭JR到松山，就可以好好利用這張票」、「再買一張飛日本松山的，不然看一下改退票的規定，能救一點是一點」。

部分網友也多虧原PO的經驗才長了知識，「原來台灣跟日本都有松山機場，現在才知道」、「還好您有PO文！如果是我搞不好也會發生！別難過」、「我也是剛剛才知道是日本的松山」。許多人也給予安慰，「還好不是出發當天才發現」、「我覺得將錯就錯，不要浪費，來一趟不一樣的旅行也不錯！」、「要背一下自己家附近機場和常去的機場代碼，就三個英文字，卻有重大幫助」。

該學生也吐露心聲，因該貼文一直被轉發「娛樂大眾」，讓他一度想要刪文，但好在有許多人分享解決方法，也有人傳訊息給予鼓勵，這才讓他重新振作。該學生也自嘲「年輕人還犯這種錯誤真的超可恥」，最後用了自己的紅包錢與存款來彌補疏失，將這次的失誤當作可貴的學習經驗。