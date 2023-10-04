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做一半才報價？國中生「染髮被收9800元」媽氣炸 沙龍澄清還原經過

聯合新聞網／ 綜合報導

一名國中女學生日前趁中秋連假期間，獨自前往雲林虎尾一間沙龍染頭髮，結帳時總價竟高達9800元，嚇得她完全不敢跟家長說。當女學生的母親得知實情後，在臉書發文抱怨設計師染髮顏色不均又脫節，直呼「是叫學徒來操作，把我女兒當盤子嗎？」

女學生的母親在臉書《爆怨公社》指出，女兒在中秋連假期間到虎尾找親戚，挑了一間沙龍做頭髮，過程中親戚有事先離開，由女兒獨自一人與設計師溝通。事後她詢問女兒做頭髮的價錢，聽到高達9800元後，氣炸質問設計師「5千多染髮、4千多漂髮、剪髮600，是把我女兒當盤子嗎？漂的顏色不均又脫節，請問你收得下去嗎？」

女學生母親在臉書《爆怨公社》氣炸發文，怒控女兒在髮廊「被當盤子」，質疑設計師技術不好，還對國中生收費高達9800元！（圖／翻攝爆怨公社）
女學生母親在臉書《爆怨公社》氣炸發文，怒控女兒在髮廊「被當盤子」，質疑設計師技術不好，還對國中生收費高達9800元！（圖／翻攝爆怨公社

女學生母親強調，女兒頭髮做到一半才被告知費用為9800元，嚇得當下根本不知道該怎麼辦，回家後更不敢主動提起做頭髮一事，事後她打給店家詢問，卻得到對方回覆，「網上染髪價格1500元起，是指男士價格！」

對此，網友看了也不禁傻眼回應「明顯超出未成年身份能負擔的價格」、「不就看是國中生才獅子大開口...」、「虎尾什麼鳥不生蛋地方這種價，真盤子」、「漂染不是一起算的嗎？分開也太坑了吧」

不過，也有網友認為「設計包一堆，施作、材料、期程、溝通，算是合理」、「這種吃手工技術活的，真的很難談價」、「做頭髮價差滿大的，有的標榜藥水好，還看髮量，除非能證明同類型客人沒收那麼多」

該事件引起網路熱議後，遭女學生母親指控的美髮沙龍也發出澄清聲明，指出所有報價均「事前」且「明確」與當事人進行各項細節溝通，並仔細說明工法、使用染料、過程、效果及報價。發文中所提及「在做到一半的過程中才報價格」乙情並非事實。完成髮型設計後，消費者當下表示滿意，還透過Airdrop傳送自拍照給設計師。美髮沙龍表示，聲明發布的24小時內，若消費者不撤下「爆怨公社」的貼文，將依法訴追責任。

遭女學生母親指控的髮廊也發出澄清聲明，表示事前都有報價及溝通，做完頭髮後，國中女學生也很滿意。（圖／翻攝Liz salon儷姿沙龍臉書）
遭女學生母親指控的髮廊也發出澄清聲明，表示事前都有報價及溝通，做完頭髮後，國中女學生也很滿意。（圖／翻攝Liz salon儷姿沙龍臉書）

頭髮 設計師 國中生 爆怨公社 雲林 價錢

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