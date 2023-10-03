外送員不爽薪水被砍拒絕送飲料上樓 顧客被銷單餐損飲料灑滿地

自從外送平台變夯之後，現在無論在何時何地，想吃、想買東西，幾乎都可以吃的到或買的到，外送服務的項目越來越多元化。不過，外送服務有其便利性，也有其缺點，有網友在外送平台訂了冷飲，卻因為平台跟外送員之間的不和，延燒到顧客，衍伸出顧客要申訴卻找不到申訴的方式。

有網友在「爆料公社」貼文表示，對於外送平台的送餐糾紛不知道怎麼申訴，因為原PO在外送平台訂了飲料，外送員快到時才表示因為不爽薪水被砍，所以無法送到原PO三樓家門口，要原PO自己下來拿，此舉讓原PO很納悶，馬上回說「無接獲外送平台新規定」，因為明明稍早才訂購好早餐，其他外送員都有送到府，怎麼突然改政策，而對方也立即回「最後一次機會嚕」。

針對外送員的回應，更令原PO困惑，只能回覆對方「如果沒有收到，也只能視同未收到商品」，外送員即回「那我現在就餐損」，隨之原PO的訂單就被取消了，原PO只好重新訂餐。沒過多久家中的電鈴響起，鄰居表示原PO之前訂購的飲料被傾倒在一樓的公共空間，搞得整棟樓住戶出動清掃，原PO也不知該怎麼向外送平台申訴。

原PO至警局報案後，「警察說要想一個罪名再去警察局報案」，原PO心想「其實無論外送員是否該送至家門口，但重點應該是刻意毀損餐點的行為，並造成環境髒亂，總不是因為消費者不至門口取餐，外送員就可以破壞餐點並隨意丟棄？」

網友們在看完貼文後，正反意見爭執不休，有網友覺得原PO「自己要激怒外送員，餐損也是剛好而已，接到你的單真的倒了八輩子的霉」、「沒門檻，所以什麼人都來做外送員啊」、「你也很不可思議啊，做了一堆事（重訂、檢舉無果、發文...）結果死都不肯下樓，到底為啥認為外送員一定會送上樓」，也有網友認為「該淘汰的還是要淘汰，平台不處理就淘汰平台」、「吳柏毅真的是我叫過問題最多的外送，要馬不是常常少餐幹餐，就是在那邊吵什麼送不送上樓，讓一堆猴子在那邊有的沒的，後來改叫熊貓，素質真的是差有夠多，完全沒有任何問題，送餐又迅速」。

更有網友建議，「順便看看附近有沒有監視器拍到，若有的話，就順便跟環保局檢舉」。有位網友解圍說，「我覺得你要下去拿就好了，雖然是站在對的一方，但是我覺得不需要跟辛苦工作在外奔波的人計較，而且管理室以後也可以改變政策直接在櫃台作取餐呀，人都有自己的情緒，度量大一點就不會造成更多的影響，後面這樣變成你也不對」。當然後有網友提出證據，「外送合約內容有提到要送到指定地點」。