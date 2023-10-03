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九份三亂象「摃盤子」 他批台旅宿業者亂漲價、求補助：根本國際詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市瑞芳區的九份是國際級熱門景點，一望無際的山城及海洋吸引民眾前往。 聯合報系資料照片／記者李成蔭攝影
新北市瑞芳區的九份是國際級熱門景點，一望無際的山城及海洋吸引民眾前往。 聯合報系資料照片／記者李成蔭攝影

中秋連假結束，緊接著就要迎接雙十連假。目前網路上盛傳雙十節連假過後，西門町某飯店一晚要價一萬一，知名房市專家發文分享親身經歷，指過去到九份旅遊被當地「3狀況」嚇傻，分別是飲料售價太高、停車收費貴和普通商旅收費破萬，也指出台灣許多旅宿業者的經營模式宛如「國際詐騙」，讓民眾「只好出國去，去增加別國的GDP」。

房市專家Sway在「Sway房市觀測站」臉書發文指出，最近看到許多人在聊西門町某飯店假日房價一晚破萬的問題，不禁回想自己最近到充滿韓國人的九份，喝了一杯「景觀價值200」的咖啡，也差一點去停「3小時200元的恐怖車位」，當下只能慶幸小吃沒有亂漲價，「不然我們又要失去韓國客人」。

Sway回憶，十年前到九份，外地遊客主要來自日本跟中國大陸。他曾換位思考，倘若自己是一名到九份旅遊的外國觀光客，來了一個聽說很有名的地方，景緻跟義大利山城一樣好，但一杯飲料售價不成比例的高，假日住一晚普通商旅還要破萬，「這種國家只會被認為是摃盤子，去了就不會再去」。

因此，日前當他看到有民眾入住台中谷關某家頂級飯店，3天2夜3人費用16萬元卻發生「沒退房就被鎖房卡」的消費糾紛時，表明自己一點也不意外。他說，就像墾丁有業者向消費者收取「超五星級的價格」，進房後卻發現沙發破掉以及浴室發霉，不過卻擁有海灘第一排的景觀，「此時只能居住不正義的，當盤子」。

Sway點出，台灣的業者「就是愛用假日的天價，去平衡平日的平價」，抱持著只賺一輪就夠飽足的心態，「沒生意的時候又愛哭爸哭母的要政府幫忙」。他痛批政府只會任由這樣的觀光亂象發展，「等到客人都跑光光，再用納稅人的錢去補助這些無良業者，然後進行下一輪迴的國際詐騙」，迫使國人只好出國旅遊，去增加別國的GDP，畢竟CP值遠高於國旅。

許多網友看完紛紛贊同，「完全放棄假日的國旅了」、「大概只剩香客大樓和天主堂可以住得起了」、「現在國旅都改去露營啦！連誠品都有賣露營用品就知有多瘋了」、「國旅跟外國旅的差異只剩下一張廉航機票而已」、「台灣的旅宿飯店真是貴到靠北，寧可當天來回或出國」、「我看過猴硐假日招牌把『一天200改成一小時200』」、「認同，還要加上塞車痛苦，台灣度假真的CP值低到不行」。

九份 GDP

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