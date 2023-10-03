烤肉卻遇鄰居不請自來…還指定要香腸 人妻怒：只送吃剩的蛋黃酥給我們

中秋連假許多家庭烤肉，原本應該是一件開心事，一名人妻卻抱怨，被鄰居搞到興致全無。原來是因為自家人烤肉時，隔壁家的小孩跟父母不請自來，還抱怨她們烤很慢、功力差，最後聲稱不好意思白吃白喝，便送上一盒蛋黃酥，但打開發現只剩一半。貼文一出，網友們也直呼：「臉皮真厚」、「好意思塞吃過的蛋黃酥給人家」。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，去年剛搬來的鄰居家上周就先烤肉，當時她們沒有去打擾，但輪到自家開烤時，鄰居的小孩聞香先跑來，自行開小鐵門蹲在烤肉架旁邊看，後來孩子的父母也出現，跟原PO婆婆婆寒暄幾句後，就表示烤肉好香，剛好他們還沒吃飯。婆婆秒懂對方意思，就拿紙盤送上兩片吐司，這對父母也完全沒有要客氣，伸手就把剛烤好的肉夾光，還指揮原PO烤香腸，因為孩子愛吃。

「中途鄰居爸爸還一直笑我跟小姑功力很差、烤很慢，我們都很不爽！」原PO火大表示，鄰居小孩還把三輪車牽進她們家前院騎，撞到她也不道歉，而且自家人都沒吃飽，餓到去泡泡麵。最扯的是，鄰居媽媽說不好意思白吃白喝，就拿一盒蛋黃酥過來，結果裡面只剩半盒，「我跟小姑馬上就炸了，從出生到現在27歲，完全沒遇過這麼不要臉的人，還好意思說是高中老師！」

網友們紛紛表示，「下次家裡有活動，記得把小門鎖好」、「千金難買好鄰居啊」、「遇過拿兩根香腸換走牛排的鄰居」、「直接把蛋黃酥拿去退還，跟他們說『你們吃過了，我們不敢吃』」、「先猜原PO住在大城市」、「台北人比較沒熱情，南部人左鄰右舍看到人都說來吃」。