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2大1小寒假花5萬7爽玩日本6天 小資爸：國旅還是留給有錢人吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己寒假帶家人去日本玩6天的開銷，說明為何出國比國旅划算。 美聯社
一名網友分享自己寒假帶家人去日本玩6天的開銷，說明為何出國比國旅划算。 美聯社

國內旅遊到底有沒有比海外旅遊划算，近期一直是網路論戰焦點。日前一名PTT網友為國旅護航，發文稱1家3口過年日本關西玩7天花了20多萬，不可能比國旅便宜，但另一名網友秀出自己「6天花不到6萬」的關東行程，直接打臉原發文者。

「我今年寒假去的，剛好也是2大1小，全部5萬7打死。」這名網友分享自己的支出圖表，機票約1萬7、1晚溫泉飯店（1泊2食）7千多、4晚商務旅館8千出頭、餐費約1萬，交通費用包括JR PASS、租車、地鐵48小時券等約1萬2，門票1千多，總計6天5夜花費5萬6487元。

他貼出多張旅遊照片佐證，行程包括滑雪勝地玩雪泡湯、溫泉飯店吃buffet、河口湖看富士山、5間博物館、遊樂園，還有一些拍照景點。最後並留下一句「我想國旅還是留給有錢人吧，我這種小資族可能出國比較合適」，做為此篇回文的結論。

許多網友看完他的行程皆稱讚他很會玩，「好強啊，要早早規劃且搶到便宜機票」、「要省錢就是要花心力去找」、「台灣飯店1晚就要1萬多，真的還不如去日本」、「花能負擔的費用得到莫大的快樂，幹嘛在台灣花一堆錢然後玩得不爽」、「我8月去東京機票快2萬，但住宿便宜超級多」、「台灣來日本匯率很划算，還有交通費用便宜」。

但也有人看出他省錢的撇步，「交通不含機票就1萬了，扣掉溫泉旅館，應該吃住的品質都要很省」、「看住宿就是便宜的溫泉飯店吃自助餐與4晚商旅」、「扣掉溫泉旅館1晚，剩下4晚只能住行李箱都打不開的那種商務旅館吧」、「你該不會住1張床塞3人吧」、「要便宜機票一定是連假後，但機會成本不一定划算」。

此文也再度掀起砲轟國旅太貴的戰火，「2千的旅館就屌打台灣5000+的旅館，不要用台灣盤子價來腦補說別人窮遊」、「去日本最貴是機票，其他都是台灣比較貴，台灣飯店真的不知道在貴三小，那個不叫窮遊，而是旅遊本就沒那麼貴」、「機票選淡季坐廉航可以省更多，但從你落地日本開始，玩越多天就越比國旅划算」、「我也寒假去，4大2小大阪5日差不多10萬，覺得吃住比台灣有品質，除了機票，吃住不會比台灣貴多少」。

日本 出國旅遊 PTT

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