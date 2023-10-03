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鄰居辦喪事搭棚子「只擋別人家、不擋自己家」 網怒：檢舉起來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為殯儀館示意圖。非新聞當事地點。報系資料照
圖為殯儀館示意圖。非新聞當事地點。報系資料照

常言道「死者為大」，一般人對喪家都是比較體諒包容。有網友分享鄰居辦喪事，在家門口搭棚子擋到他家車道，害他這幾天都無法開車上班，他吞忍下來，卻意外發現鄰居家棚子竟然完美避開自己家車道，只擋別家車道，讓他爆氣大罵對方「自私」。

原po在匿名公社分享，鄰居家爺爺過世，在家門口搭了棚子擋到他家車道，他的車開不出去，他要求鄰居稍微移動棚子鐵柱，卻反而被爺爺媳婦嗆聲「只搭幾天而已，不要找麻煩」。原po老爸也要他別跟鄰居起衝突，「這幾天先叫車上班」。

原po這幾日真的改搭車上班，某天在巷口等uber時，發現鄰居家搭的棚子竟完美避開了喪家門口，他問鄰居其他家人為何這樣？對方回答因為爺爺媳婦的兒子要上班，擋到車道兒子會無法開車出門。原po大爆炸，覺得對方有夠自私，只顧自己家方便，造成鄰居麻煩卻不當回事。

網友也怒了，「絕對是惡鄰，報警處理」、「自私自利，你家死人關別人家什麼事，有本事只搭棚在自家門口啊」、「喪家自己家門口沒搭，跑去搭別人家門口？原因還是因為要上班，這真的很傻眼」、「檢舉他們！」、「自己家的車庫不能擋而擋別人家，甚至把鄰家上班用的車子給關在屋裡，這哪說得過去」、「叫警察來了，有殯儀館不去，佔用別人的門口，這種事哪有無限上綱互相的？毫無羞恥心」。

不少人遇過類似情形，「之前鄰居也是直接把喪儀樂隊擺在我們家門口，而且是直接擺在車庫裡面，跟他反應，居然還跟我們說啊人都走了還能怎樣？」、「前年我爺爺過世，隔壁鄰居也告知我們不要把花籃放到他家前面，怕會晦氣會沾到他家，但是他家之前辦喪事卻要鄰居體諒幫忙」、「我們還有遇過附近辦喪事，遇到中秋佳節喪家還來跟我們說不能放炮放煙火」、「曾聽過借鄰居門口搭棚子，但是會請鄰居報銷停車費和計程車費，這才是鄰居的互相」。

不少人認為，可以互相但還是得先打聲招呼，「通常都會先問，鄰居同意才會搭，不同意，再想其他辦法」、「互相不是這樣用，如果今天自己家門口蓋起就還好說，而且在蓋之前也須通知鄰居，若有常用車輛請先行移出，暫停路旁幾天，大家都可包容」、「可以互相啊，把棚子拆掉讓我把車子移出來先啊」。

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