國慶連假飯店一晚2萬3…住三晚就可出國為何有人買單？網揭「1客群」：很方便

每逢連假總會掀起一波出遊潮。中秋連假剛結束，下周將迎來國慶4天連假，因此國旅話題再度引發熱烈討論。有網友發現，宜蘭某家五星級飯店的家庭房，國慶連假期間一晚要價兩萬三千元，且只含早餐不含晚餐，更表示如果連住三個晚上，期間所花的錢「都快可以出國了」。

原PO在PTT發文「國旅一個晚上破兩萬的飯店為啥還有人買單」，提到日前上網查看宜蘭某家五星級飯店的住房價格，其中家庭房房型一晚開價兩萬三，有含早餐不含晚餐，直呼「這價格太屌了吧！也不是多高級的」。原PO認為，如果在該家飯店連住三個晚上，就要花將近七萬元，都快可以出國了，不禁感嘆這種價格「不是花不起，是錢這樣花值得嗎？有沒有國旅一晚破兩萬的都哪個族群在消費的八卦」。

有人留言說，「盤子是真的不少」、「連假就是給盤子住的啊！國旅多天，我只敢用公司旅遊」、「有錢人多啊！台灣本來就貧富差距大，你覺得貴不代表別人覺得貴，一樣客滿」、「你以為訂得到嗎？假日都排到幾個月後了」、「自己窮不要認為別人也窮，貧窮限制了你的想像」、「你一年賺個三五百萬就不會在乎這一兩萬」。

不少網友認為，國內五星級飯店客群就是鎖定家庭客，「放暑假常帶小孩去，讓小孩放電、大人耍廢的好地方，但不便宜也是事實，看個人選擇」、「住這種下雨也不怕沒地方玩，在裡面就能耗上一天」、「家裡車庫上車、飯店下車多方便，反正老人小孩有出門就好，去哪裡沒差，出國太折騰人」、「認真說，帶還小的小孩出國實在太麻煩了」、「你不是他們的客群，結案」。

有人分享說，「我去年過年全家二大二小，國內玩3天2夜，含吃飯，花了我五萬多塊，在裡面吃也貴，一餐快3千塊，台灣親子飯店都很貴，一晚12000起跳，但還是很難訂到」、「假期不好排，年薪三百萬的科技業要帶小孩出遊就是選這種啊！貴不是問題，問題是你嫌貴」、「覺得太貴不是他（業者）的問題啊！假日都還是客滿好嗎」、「供需法則，沒人住也不可能有這個價」。