一樣有招牌、冷氣機…他不解日本市容哪裡贏台灣 網友狂打臉：精神壓力小多了

台灣人喜愛到日本旅遊，除了距離近、食物好吃、日本人和善有禮外，乾淨舒適的街道也受到不少民眾青睞。不過近日有網友在PTT發文質疑，日本的路上和台灣一樣有突出的招牌、冷氣室外機等，「這樣是贏在台灣哪？」

該名網友表示，大家時常諷刺「中華民國美學」，但他看著日本東京歌舞伎町街道的即時影像，「一樣的招牌、一樣的冷氣室外機、一樣的煙蒂、一樣的電線，這樣是贏在台灣哪？」

最多網友提出的仍是「行人安全」和「機車」的問題：「走在日本街頭精神壓力小、安全感大，台灣行人辛苦了，要忍受汽機車的肆虐」、「人行道和實體的欄杆做出來就能及格，人不用和車走在一起就屌打台灣了」、「人行道就贏了」、「沒有一堆惹人厭的摩托車」。

也有不少鄉民提到商家的亂象、違停等：「路上完全沒店家的雜物還沒贏？」、「招牌啊，台灣店家的招牌都超怕你看不到，直接突出超大字，旁邊還有很俗的紅布條」、「少了滿街違停」、「路樹不會亂修剪，店家雜物沒有堆在路上，道路沒有違停空間，保留卸貨區也沒有人亂停」。

也有網友指出，原PO把日本街道數一數二髒亂的歌舞伎町拿來跟台灣比並不公平：「老哥你拿歌舞伎町來比，歌舞伎町就他們最亂的地方餒」、「你拿最亂的跟台灣日常比，這樣對嗎」、「連最亂的歌舞伎町路面都贏我們，唉」。