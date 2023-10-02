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去日本比國旅便宜？ 他曬兩大一小七天開銷喊「別騙外行人」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，會說去日本玩比國旅還便宜的人，「根本是在騙外行人」。日本觀光示意圖。 法國新聞社
有網友表示，會說去日本玩比國旅還便宜的人，「根本是在騙外行人」。日本觀光示意圖。 法國新聞社

中秋連假結束，國旅訂房表現不如預期，許多民眾認為住宿高昂的價格是主因，不如出國。不過就有網友表示，會說去日本玩比國旅還便宜的人，「根本是在騙外行人」。

原PO在PTT發文指出，去年初一全家去大阪京都玩七天，就被高昂的價格震驚到。兩大一小搭華航，機票共11萬元（新台幣，以下同）、住宿總計2萬元、保險約3千元、環球影城的門票＋快速通關＋吃東西，差不多共2萬、交通與吃喝買，則是花了差不多7萬元。總計上述，這七天來共花了20萬～25萬。

原PO續指，但如果是去高雄、台南、墾丁玩，高鐵＋租車或自己開車，大概1萬多、住宿的話旅館比較坑，但3萬以內應該可以打死，吃吃買買約2萬～3萬。估算下來，總共花費預計落在7萬以內。「20萬～25萬比7萬便宜？感覺鄉民算術有問題，數學老師難過了」。

網友表示，「玩得爽度可不止三倍」、「你日本丟了環球影城，台灣好歹找個樂園比吧」、「好了啦，你快救救國旅」、「沖繩連國際通都有品質好的超便宜住宿」、「國旅3萬可以住七天，騙誰啊」、「要便宜當然有更便宜的玩法，但品質呢」。

另外也有網友認為，原PO大可以不要搭這麼貴的飛機，對此本人也回覆：「單身可以廉航，甚至紅眼，有小孩不能這樣搞」。

住宿 日本 大阪 華航 PTT

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