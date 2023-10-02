中秋連假台中高鐵站人潮擠爆！國慶煙火在台中 網哭：剉咧等

昨（1）日台中高鐵站被北返人潮擠爆，許多民眾因為沒買到對號座位置，在站內排隊等待自由座。一名網友在PTT八卦版發文詢問造成自由座排隊人潮的可能原因，吸引不少網友熱烈討論。

中秋連假收假人潮眾多，昨日台中高鐵站不僅月台塞滿等車人潮，排隊長龍更一路排到高鐵站外、地下停車場，讓許多人驚訝直呼「超誇張」。有網友無奈表示，「南部都先把自由座佔完了，台中當然上不去啊」、「因為自由座高雄就會塞滿人了，台中怎麼擠的上去啊」。

有人推測，可能是因為連假許多人到台中玩，「台北人下來觀光擠不回去啊」、「這次連假台南高雄人潮有少的新聞，搞不好登革熱疫情也是往南玩人潮集中在中部的因素？」

網友指出，根本原因在於高鐵運能不足，「班次太少，乘客變多」、「這個跟高鐵新車嚴重不足比較有關」。但也有不少民眾認為，高鐵不應該開放那麼多自由座座位，「高鐵真的該限制自由座票的數量」、「自由座別超賣啊，那些搭不上去擠客運阿」。

一名網友留言分享，台中過去遇到連假收假就很常這樣，以前在朝馬客運站排隊排到外面馬路上，現在只是同樣情形發生在高鐵站，「真不知道交通部在幹嘛，十幾年的問題都無法改善」。

中秋連假過後，緊接著迎來的是10月7日～10月10日的國慶連假，不少人擔憂堵車、排隊人潮會更嚴重，「國慶煙火在台中，到時候會更刺激」、「國慶煙火時應該更恐怖」、「下週四天假，國家煙火又在台中放，好玩」。

高鐵則表示，目前針對中短期的旅客量成長，已規劃常態增班、短期增班等因應措施。今年國慶連假6天疏運期間（10月6日～10月/11日），加開190班次列車，共提供1057班次列車，提醒民眾提早規劃行程、買票。