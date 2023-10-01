民眾百貨脫鞋光腳跨桌上「饋咖」 網友怒批：自私又沒水準

中秋連假不少人出遊，但在公共場合卻難免會遇到沒品的民眾。一名網友分享自己在百貨公司休息區，目睹一名男子光腳跨在桌上，樓管前來勸導還被嗆，誇張行徑讓他超傻眼。

原PO在Facebook社團「爆怨公社」發文抱怨，他和家人在台北市一家百貨吃完晚餐，到沙發區稍坐一下，休息後再繼續下個行程。沒想到卻碰上隔壁一對男女將鞋子脫掉，光腳跨放在置物桌上，讓他直呼超噁心，晚餐差點全吐出來，無奈表示「是我誤解休息區的意思嗎？」

一名網友在百貨公司休息區，遇到民眾脫鞋光腳跨在桌上，讓他怒斥「超沒品」。圖／翻攝自爆怨公社

從照片中可以看到，女子將涼鞋脫掉，翹著腳靠在置物桌上，灰衣男子更是直接光腳平放在桌上，腳指頭全露出來，簡直把休息區當作自己家。原PO說，當下有向這對男女反應「這不是你家」，卻遭嗆「你們可以不要看！看了不舒服是你的事！」讓他感到超生氣。

接著樓管也前來勸導，但這對男女依舊理直氣壯，認為別人看了不舒服是他們的事，可以不要看，甚至回嗆「休息區不就是讓客人放鬆休息？不能翹腳？不能跨腳？你們什麼口氣？！」原PO一行人最後坐不下去，馬上離開。

貼文一出，這對男女的誇張行徑也引來眾多網友撻伐，「這個腳看起來好髒，好噁心」、「這是誰家的家人請不要再放出來，可以嗎？」、「沒水準的走到哪都能展現沒品的本事」、「看樣子就知道素質教育低」、「有些人，你跟他講道理是浪費時間」、「就是沒教養的一家人！自私又沒水準！」