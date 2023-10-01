里民中秋摸彩全家都槓龜 他隨手一摸才知：坐到長痔瘡都不會中

許多社區都會在中秋節舉辦晚會，邀請各里民一起同樂。日前，有網友在「匿名2公社」透露，自己和家人一同參加里民活動，坐了一整晚都沒有中獎。回家前，他好奇的從摸彩箱內取出一把摸彩券，卻發現全是「空白」，讓他忍不住直呼「就算坐到長痔瘡，怎麼樣也不中」。

原PO表示，他和家人參加里民的中秋節活動，儘管全家人都很期待能中獎，結果卻落空。他說明，原本自己打算拿安慰獎回家，但因剛好看見摸彩箱在身旁，便好奇的從摸彩箱內取出一大把摸彩券，竟發現全是「空白」。

原PO指出，之後有位阿伯看見他的舉動，心虛地趕快走過來直喊「欸，欸，不能拿這個」。意外發現抽獎活動黑箱的原PO坦言，第一次知道鄉里的作弊手法如此低劣，更無奈直言「就算坐到長痔瘡，怎麼樣也不中」。

貼文底下，竟釣出一票苦主分享自己抽獎遇過黑箱的經驗，「基本上大獎都是內定的」、「我還遇過，一個剛領完回來，就跟旁邊的說等下換妳了，但獎都還沒抽咧…」、「我們里的中秋節活動摸彩券被鄰長暗槓，都沒分給里民」、「你說得是真的，還有就是明明一人一張，有人手上是一疊的，不然就是負責給票的人看見自己人就給好幾張的…，小活動也可以搞那麼黑箱」。

但也有網友表示，並非所有社區皆會操作抽獎結果，「我這都用透明的摸彩箱，現場寫、現場看，對存根聯」、「現在很少有作弊了！」、「我家這的，各戶自己當場投票，箱子是透明的，公平公正公開，獎品很多是贊助來的。貼主這里，竟然連這都要...，太誇張了」。