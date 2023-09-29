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高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨高鐵乘客過多，品質下降。圖／本報資料照片
網友抱怨高鐵乘客過多，品質下降。圖／本報資料照片

今天是中秋節連假第一天，高鐵台鐵等大眾運輸擠滿返鄉出遊的民眾，有網友抱怨，「高鐵已經失衡」，無論是平假日都「擠到爆」，即使買對號座車廂，車廂內也會站滿自由座的乘客，導致連起身如廁都有困難。不少網友認為，主要是搭乘客運的乘客改搭高鐵，才導致高鐵人潮眾多。

一名網友PTT發文表示，高鐵已經失衡，過去只有連假才會有大量旅客，如今連平時通勤時間都「擠到爆」，周末晚上更是不用說，買自由座車票的旅客甚至會跑到對號座車廂，導致買對號座的旅客連起身如廁都有困難。

該網友表示，中秋、國慶等連續假期甚至會有自由座旅客偷偷跑去商務車廂，他痛批「車廂擠到跟印度火車差不多」，他也說，高鐵最初主打高及快速鐵路，客群也設定在中產階級以上，如今卻是全台灣通勤都搭高鐵、台鐵旅客反而變少，根本是本末倒置。

其他網友則留言「因為台灣人寧願花錢來買時間吧」、「票價沒漲過啊」、「那就搭台鐵享受慢活啊」、「區間化啊，到底搞一堆站幹嘛」、「台鐵也是塞爆啊，都塞」、「縣市把這個當政績」、「票價10倍就不會有人，你說好不好？」、「那就是太便宜，漲價」、「捷運也是塞爆了」、「該漲價了」。

還有人留言「因為台鐵是垃圾會誤點」、「太魯閣事件，人潮一部分轉來高鐵」、「台鐵還是很多人，只是沒以前塞」、「位子買靠走道根本是懲罰自己」、「太便宜了，應該漲兩倍」。

不少人認為主要是搭乘客運的乘客改搭高鐵，才導致高鐵旅客爆滿，有人留言「現在好像是長途客運的客人被搶走」、「其實是客運被搶走的乘客最多」、「被搶的是客運，軌道擠一下多久到比較好估」、「交通又爛，沒人敢搭客運」。

高鐵 台鐵 中秋節 連假 PTT

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