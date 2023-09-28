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很敢露？他驚外國女生「1穿搭」直接上街 網反曝：台灣更多

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為國外女生都比較敢穿。 圖／canva
網友認為國外女生都比較敢穿。 圖／canva

有時候穿搭風格很主觀，自己覺得好看，但旁人可不這麼認為，甚至會覺得「滿頭問號」。有一名男網友分享，他在澳洲觀察到很多女生只穿了一件比基尼配熱褲就上街，好像比起台灣來說敢穿許多，但很多人點出關鍵，認為照片中是在海邊，這樣穿很合理，也有人認為，台灣女生其實穿更露，引起熱議。

人在澳洲的網友於PTT發文指出，澳洲快要夏天了，天氣也越來越熱，出門的時候發現，國外女生穿超少，只穿了一件內衣或是比基尼配熱褲就敢上街，反觀台灣女生如果只有穿這樣出門，可能還會被當成「女權鬥士」，不懂為什麼國外國內可以差異這麼大？

不少網友看到照片關鍵點，紛紛留言，「照片有棕櫚樹，附近有海灘吧」、「澳洲昆士蘭隔壁就海邊沙灘當然只穿比基尼」、「全都觀光客穿搭，故意問的喔」、「人家習慣就這樣，海邊還有日光浴的」。

也有人指出其實台灣女生也很敢穿，「台灣也是這樣啊，運動內衣跟瑜珈褲」、「我今天才在捷運看到一個，驚為天人」、「台灣明明一堆穿更露」、「台灣一大堆穿bikini在展場偷偷露出的沒看到？」、「還好吧，昨天去師大附近也是一堆小可愛而已，細肩帶就出門」。

澳洲 比基尼 短褲

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