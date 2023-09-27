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「好像有點酷？」他曝雞塊隱藏吃法 麥當勞前員工看了滿頭問號

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞的「麥克雞塊」就算經歷7月改版，也仍然是許多人心中必吃的經典品項。圖／麥當勞提供
麥當勞的「麥克雞塊」就算經歷7月改版，也仍然是許多人心中必吃的經典品項。圖／麥當勞提供

不少民眾都喜歡去連鎖速食店用餐，其中麥當勞的「麥克雞塊」就算經歷7月改版，也仍然是許多人必吃的經典品項。日前就有一名網友去麥當勞時發現，隔壁桌的客人會先把麥克雞塊的皮吃掉，再把肉拿去沾糖醋醬，讓他忍不住驚呼「好像有點酷？」文章一出，也釣出不少老饕分享心目中的最佳吃法。

一名網友在Dcard以「麥克雞塊怎麼吃」為題發文表示，日前去麥當勞用餐時，意外發現隔壁桌客人的吃法跟一般人不同，是先從雞塊皮開始吃，再拿剩下的肉沾糖醋醬食用，他指出，自己從小到大都是直接沾醬吃，認為對方這個吃法稍嫌麻煩，但又好像有點酷，因此好奇詢問「大家的吃法都是怎麼樣的？」

貼文一曝光，引出不少網友留言，「+1，但我是不沾醬派，先吃掉雞塊的皮，再沾胡椒粉一起吃」、「我也是去皮吃，皮沾糖醋醬很棒」、「跟吃雞腿不吃皮一樣概念」、「哪來的邪教？」其中有一名麥當勞前員工分享，以前遇過同事這樣吃，對方說吃炸的會長痘痘，所以才把雞塊皮剝掉，讓他滿頭問號驚呼：「你在說什麼你知道嗎？」

另外，也有鄉民分享其它吃法，「先吃一口再把裡面的肉咬出來，讚」、「我都夾在漢堡裡」、「沾可樂吃」、「我喜歡沾蛋捲冰淇淋」、「我都先吃醬，等雞塊炸好後再吃雞塊，反正會在胃裡面混合」、「沾醬吃一半，另一半不沾醬」、「丟進玉米濃湯」、「一口四個，什麼醬都不沾，快噎到的時候再灌可樂」、「我都打碎吃」、「準備刀叉，用吃牛排的方式來吃雞塊，充滿儀式感」。

麥當勞 速食

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