小吃店徵人寫「這項」當福利掀議論 內行曝內幕：老闆根本佛祖級
勞工權益越來越受重視，求職時除了薪水，各項福利也會一併關注考量。一名網友在行經北市某小吃店時，看到徵人布條寫著「享勞基法」，令他納悶為何要強調勞基法，「一般不是享勞健保嗎？」。貼文曝光引發熱議，眾人驚嘆「老闆根本佛祖級別」。
一名女網友在《爆怨公社》發文PO出一張照片，圖中是北市萬華區的某小吃店，店門口掛著一幅徵人布條，上面寫著「徵正職，保底四萬、享勞基法」，讓原PO納悶「一般不是享勞健保嗎？」，不解為何會寫「享勞基法」。
貼文曝光引起討論，網友紛紛留言回應，「基本的條件，拿來當福利說嘴 ？好像有點怪怪的」、「享勞基法是法律責任，說的好像很驕傲你有給」、「現在老闆遵守法律變成是員工福利了」、「老闆該按照法規做的事，變成是福利施捨……台灣真的一堆慣老闆」。
另一派網友則表示，「享勞基法沒毛病呀～還有休假加班費那些」、「勞基法就涵蓋全部了」、「你不懂，照勞基法才是最難的」、「很多人說享勞基法不是基本的嗎，可能都涉世未深，出去問看看有幾家小吃做吃的有在走勞基法的，巷口的麵攤還是臭豆腐裡洗碗的阿姨，保證10個有9個沒有勞健保」、「這種小吃店享勞基法的老闆根本佛祖級別」。
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