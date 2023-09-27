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到底是灰色還是藍紫色？ 網崩潰直呼：眼睛業障重啊！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在網購平台買紫色褲子，收到的卻是灰色，PO照上網看起來又像灰綠色，到底是什麼顏色引發熱議。圖擷自《爆怨公社》
一名網友在網購平台買紫色褲子，收到的卻是灰色，PO照上網看起來又像灰綠色，到底是什麼顏色引發熱議。圖擷自《爆怨公社》

到底是灰色還是藍紫色？一位網友網購一件紫色褲子，結果收到的是「灰色」，向賣家反應是否寄錯顏色了，賣家卻說那是「藍紫色」，讓網友不禁懷疑是否自己是色盲。貼文曝光引發熱議。

一位網友在《爆怨公社》PO照發文，照片中是紫色的床單上放著一件灰綠色的褲子，原PO表示在蝦皮購物平台買了一件紫色的褲子，但收到的物品看起來卻像是灰色，於是向店家反應「是不是寄錯顏色了」，賣家卻說「這是藍紫色唷」，並強調因紫色賣完，網站上並沒放上紫色選項，稱原PO下單的是「藍紫色」。

對於賣家的回覆，原PO質疑「你再跟我說一次這叫什麼色？」，表示因為家裡燈光昏暗，所以照片拍起來像是灰綠色，但它實際看起來是灰色，自己怎麼看都看不出藍跟紫的部分，自嘲「蝦皮東西買久了都開始懷疑自己是不是色盲了」。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「藍綠吧？」、「我色盲，我以為是綠色」、「我眼睛業障重啊！」、「長庚醫院也是這顏色」、「沒事啦～這種加了灰的綠叫莫蘭迪色系，也蠻好看的」、「不喜歡就把它退了吧！」、「反正怎麼看和紫色完全沒關係就是」。

另有人覺得「燈光明暗還有手機拍的照片真的跟實品有差（就像實際是灰色、你拍起來像綠色）」，建議「放在白背景及白天戶外陰影下拍，可能比較容易看出真的顏色」、「買衣服一定要看買家回饋的照片，很多都是跟照片完全不同」。

網友和賣家對話擷圖，賣家堅持網友下單的是「藍紫色」。圖擷自《爆怨公社》
網友和賣家對話擷圖，賣家堅持網友下單的是「藍紫色」。圖擷自《爆怨公社》

蝦皮購物 網購

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