詢問女客人可否併桌被怒斥沒禮貌 背後原因曝光：叫我「姐姐」

現在天氣炎熱，許多人會到冰店來一碗涼爽的挫冰讓身體降溫，不過日前有位女網友遇到尷尬窘境，她詢問一位50歲的女客人「小姐，能否跟妳併桌」，不料對方卻回應「沒禮貌，叫我姐姐！」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，近日她想到冰店點一碗剉冰，但店內座位都滿了，所以她開口詢問一位目測50歲的女客人「小姐，請問方便跟妳共桌嗎？」沒想到這位女客人回應「沒禮貌，叫我姐姐啦」。

這讓原PO當下反應不過來，認為「已經叫她小姐了，為什麼要逼我叫姐姐？我只是想吃剉冰而已」，這時有位先生拍了原PO肩膀，說「妳不用叫我哥哥，我旁邊還有位置」，這讓她頓時如獲得解救般，馬上回應「好，謝謝大哥」。

文章曝光後，引發許多網友回應「我已經感受到妳的無奈跟尷尬了」、「小姐比姐姐有禮貌好嗎？」、「50歲以上我一律叫阿姨」、「是不是30歲出頭就會被叫阿姨了？我陪阿嬤住院，一直被護理師叫阿姨」。