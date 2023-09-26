她分享取0元包裹沒帶證件一招補救！網看細節卻不挺：別為難店員

到超商領0元包裹時得帶證件已是網購族的基礎常識，近日有網友在Dcard發文分享，自己沒帶證件想取貨但店員不通融，幸好店長告知她「使用超商APP」也行得通，最後才順利取貨。

原PO表示，由於種種原因，他將包裹的取貨地點設定在非他居住縣市的7-11超商門市，日前他前去取貨時，身上沒帶錢包，因此一張證件也沒有，不過他要領的是「0元包裹」，店員要求出示「正本」證件以查驗身分，翻拍的證件照也不給過。

店員說，若沒帶證件，就沒有其他方法能順利取件，「在我僵持了20幾分鐘後店長過來處理，『小姐妳有沒有open points app？』」原來只要在APP中點選「服務＞寄件＞我的包裹＞取件查詢＞匯入取件包裹＞待取件＞0元取件認證條碼」就能獲得條碼，領取交貨便、賣貨便的商品，但不少店員都不知道有這個方法。

網友回應，不只7-11的APP有這項功能，全家便利商店也有，而且依照全家的規定，可以完全取代看正本證件，不過不少網友都有過被店員「打槍」的經驗：「上禮拜也出示全家取貨條碼，結果店員說還是要看證件」、「出示過，店員堅持不行就是不行」、「這方法真的好用，但遇到比較死板的店員的話，他還是會叫你拿證件正本」。

然而，也有網友直言，原PO發現未帶證件領不了包裹後在原地僵持了20多分鐘，這個舉動並不妥：「雖然有收獲到新方法，但自己沒帶證件在那盧20幾分鐘不妥吧」、「也就是說，如果沒有店長來的話，他會繼續為難店員」、「有夠奧，明知道要去取貨還不帶證件」、「不帶證件就為難店員，真的是奇葩奧客」。