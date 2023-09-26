快訊

郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言

亞運跆拳道／羅嘉翎、林唯均晉4強「確定有牌」 林唯均撂世錦賽銀牌敵哭了

亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照

她分享取0元包裹沒帶證件一招補救！網看細節卻不挺：別為難店員

聯合新聞網／ 綜合報導
到超商領0元包裹時得帶證件已是網購族的基礎常識。示意圖／ingimage
到超商領0元包裹時得帶證件已是網購族的基礎常識。示意圖／ingimage

到超商領0元包裹時得帶證件已是網購族的基礎常識，近日有網友在Dcard發文分享，自己沒帶證件想取貨但店員不通融，幸好店長告知她「使用超商APP」也行得通，最後才順利取貨。

原PO表示，由於種種原因，他將包裹的取貨地點設定在非他居住縣市的7-11超商門市，日前他前去取貨時，身上沒帶錢包，因此一張證件也沒有，不過他要領的是「0元包裹」，店員要求出示「正本」證件以查驗身分，翻拍的證件照也不給過。

店員說，若沒帶證件，就沒有其他方法能順利取件，「在我僵持了20幾分鐘後店長過來處理，『小姐妳有沒有open points app？』」原來只要在APP中點選「服務＞寄件＞我的包裹＞取件查詢＞匯入取件包裹＞待取件＞0元取件認證條碼」就能獲得條碼，領取交貨便、賣貨便的商品，但不少店員都不知道有這個方法。

網友回應，不只7-11的APP有這項功能，全家便利商店也有，而且依照全家的規定，可以完全取代看正本證件，不過不少網友都有過被店員「打槍」的經驗：「上禮拜也出示全家取貨條碼，結果店員說還是要看證件」、「出示過，店員堅持不行就是不行」、「這方法真的好用，但遇到比較死板的店員的話，他還是會叫你拿證件正本」。

然而，也有網友直言，原PO發現未帶證件領不了包裹後在原地僵持了20多分鐘，這個舉動並不妥：「雖然有收獲到新方法，但自己沒帶證件在那盧20幾分鐘不妥吧」、「也就是說，如果沒有店長來的話，他會繼續為難店員」、「有夠奧，明知道要去取貨還不帶證件」、「不帶證件就為難店員，真的是奇葩奧客」。

取貨 網購 Dcard

延伸閱讀

5歲童讓博愛座給老人被嗆「早該讓了！」媽媽反應獲讚：情商超高

幸運兒曝搶到999低價虎航機票撇步！LINE Pay結帳發現「被多收600」有原因

科技業都買不下去！竹北1坪飆80萬 房仲曝：「他們」沒在怕

女子洗衣遭「不速之客」闖入泡澡 網驚：小心牠媽媽在附近

相關新聞

她分享取0元包裹沒帶證件一招補救！網看細節卻不挺：別為難店員

到超商領0元包裹時得帶證件已是網購族的基礎常識，近日有網友在Dcard發文分享，自己沒帶證件想取貨但店員不通融，幸好店長告知她「使用超商APP」也行得通，最後才順利取貨。

公司烤肉1人1食材「帶什麼最穩？」網友齊聲喊吐司 他逆向操作教這招

中秋節除了吃月餅、賞月亮之外，台灣人的慶祝方式還有「烤肉」。日前有一名網友發文表示，公司要烤肉，規定每人都要準備一樣食材，他問「帶什麼食材最穩？」網友齊聲喊「吐司」。

以為是烤鴨店！刮痧、拔罐照片好驚悚 網共鳴：這是生魚片版本

夏季炎熱高溫，有不少民眾會用刮痧、拔罐的方式消暑氣，來緩解身體不適。日前有一名網友發文表示，在路上看見一家中醫診所招牌，誤以為是烤鴨店，引發網友共鳴。

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

日本連鎖旅店「東橫INN」以經濟實惠的價格闖出名號，在日本各大城市如東京、大阪、京都、北海道都有分店，是不少觀光客遊日住宿預算較低時的選擇。近日有網友在PTT發文詢問東橫INN的評價如何，獲得熱烈討論。

孩嫌學校午餐超難吃！家長見照片直搖頭 網熱議：像焗烤廚餘

在學校吃營養午餐是許多人的回憶，有網友在臉書社團「匿名公社」透露，自己就讀台南某專科學校的孩子，不斷向他抱怨學校營養午餐不好吃。原本不太相信小孩的他，在看到孩子拍的午餐照後，忍不住直言「用眼睛看就覺得真的很糟糕」。

讓座給伯伯竟被嗆「假好心」 內向女曝委屈：人多很丟臉

博愛座事件鬧得沸沸揚揚，也讓博愛座存廢問題再次被人議論。日前，有女網友在「Zuvio 校園」分享，她原本坐在捷運的普通座位，注意到坐在旁邊的伯伯讓位給剛上車的老人後，她便主動再將座位讓給伯伯，卻反被對方嗆「不需要妳假好心。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦