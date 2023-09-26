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以為是烤鴨店！刮痧、拔罐照片好驚悚 網共鳴：這是生魚片版本

聯合新聞網／ 綜合報導
中醫診所的大門口掛了一個布幕招牌，遠遠看上去讓人誤以為是「賣烤鴨的店」。 圖擷自臉書
中醫診所的大門口掛了一個布幕招牌，遠遠看上去讓人誤以為是「賣烤鴨的店」。 圖擷自臉書

夏季炎熱高溫，有不少民眾會用刮痧、拔罐的方式消暑氣，來緩解身體不適。日前有一名網友發文表示，在路上看見一家中醫診所招牌，誤以為是烤鴨店，引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「當我下來買烤鴨」，從照片中可見，有一家中醫診所的大門口掛了一個廣告帆布招牌，遠遠看上去讓人誤以為是「賣烤鴨的店」，定眼仔細一瞧才知是刮痧、拔罐治療後的照片，感覺有一點驚悚，廣告帆布下面還寫著「傳統整復推拿」的字樣。

該貼文引發逾1.3萬名網友按讚，許多人都深有同感，也跟著貼出照片表示「這是生魚片版本」、「不要辣，餅皮加一份」、「兩吃，小辣，不要蔥」、「為什麼你的烤鴨可以四吃？人家都三吃」、「我還以為是蒲燒」、「太好笑了」、「看著看著就餓了」、「害我也差點下車去點餐」、「差點下去跟你一起排隊」。

圖擷自臉書
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烤鴨 中醫 生魚片

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