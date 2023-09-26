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台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

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台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

聯合新聞網／ 綜合報導
東橫INN雙人房。圖擷自訂房網站
東橫INN雙人房。圖擷自訂房網站

日本連鎖旅店「東橫INN」以經濟實惠的價格闖出名號，在日本各大城市如東京、大阪、京都、北海道都有分店，是不少觀光客遊日住宿預算較低時的選擇。近日有網友在PTT發文詢問東橫INN的評價如何，獲得熱烈討論。

網友發文表示，聽說東橫INN很便宜，但是住起來到底怎麼樣？「好像很少人提過住起來的感覺，只一直說很便宜，會不會很小間？行李箱能攤開嗎？版上有過來人嗎？」

不少網友留言指出，CP值真的很高：「小巧精美有早餐，還買10送1絕對是我們客家鄉親出國首選」、「窮旅有地方睡就好了」、「我覺得超棒，住了超過30晚，便宜大碗適合觀光客」、「小歸小…贏台灣很多盤子旅店了」。

鄉民也提出東橫INN除了便宜之外的優點，包含住宿附早餐、房間整潔品質穩定，而且交通便利，旅館地點幾乎位在車站旁，網友也建議，如果是單身旅遊很適合住東橫INN，如果有家庭則不推薦。

但也有網友認為出國玩住東橫INN實在太委屈：「窮成這樣別出國了吧」、「很小，行李箱要在床下打開」、「早餐根本爛到有剩」、「不適合胖子住」、「同樣錢去住其他的連鎖商旅好多了」。

其他人則提醒入住東橫INN要注意的地方：一、不吸菸的人一定要選擇「禁菸房」，否則煙味太重不抽菸的人恐難以接受；二、訂房前可以先辦會員，會員住10晚就免費送一晚單人房。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

日本 出國旅遊 觀光 住宿 PTT

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