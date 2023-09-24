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有人把Youbike當飛輪在騎 專家揭：空踩恐導致「這後果」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享路邊民眾將YouBike當成飛輪「空踩」，引發網友討論。圖擷自Dcard影片
一名網友分享路邊民眾將YouBike當成飛輪「空踩」，引發網友討論。圖擷自Dcard影片

微笑單車Youbike在全台許多縣市十分普及，然而卻也有一些民眾做出不當使用行為，甚至破壞車體。一名網友就分享在路邊看到有人「空踩Youbike」，讓他十分驚訝，不敢相信居然有人將Youbike當成飛輪在踩。

原PO昨（23）日在Dcard有趣版發文，從短短的影片中，可以看到深夜時分，兩位女騎士並肩坐在路邊停放的Youbike上。兩人雙腿一邊踩著輪子，一邊開心聊天，但看起來並沒有要借用的意思。

許多網友紛紛留言，「不用花錢去健身房也能玩飛輪」、「好好笑」、「猴子嗎」、「我們家外面公園的阿嬤也超多都這樣」、「蠻缺德的」、「喬瑟夫曾言：『把Youbike當world gym在騎』，我終於看到這個畫面了」。

雖然有人認為當事人的行為並不嚴重，「看起來是半夜沒什麼人要借，也沒有故意損壞」，但多數網友表示，「東西使用就會耗損，而且那是付費使用的東西不是他們的私人財產」、「不是正常合理的使用（騎行） 就是不行啊」。

貼文底下也釣出專家解答，一位前調度維修員現身說明，Youbike公司有公告不能原地踩飛輪，會增加損壞機率之外，前方的扣片也可能會歪。他補充，「中柱也不是針對人的體重去設計的，壞了導致人受傷不知道要算誰的」。

事實上，Youbike官網有清楚提醒「不要空踩飛輪」，部分腳踏車體上也有張貼警示標語，「原地空踩沒有健身功能，亦有可能導致車體受損」。空踩施力容易造成設施損壞，不僅停車柱接點可能變形，導致無法停靠，腳踏車也可能會掉鍊或中柱歪掉。

Youbike公司有公告禁止空踩飛輪。圖擷自Youbike官網
Youbike公司有公告禁止空踩飛輪。圖擷自Youbike官網

YouBike 2.0

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